Oblačno uz povremene pljuskove

BANJALUKA - Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme u povremenu kišu i pljuskove. Od poslijepodnevnih sati prema kraju dana na planinama će padati i snijeg.

Prognozirana količina padavina je između 5 i 10 litara po metru kvadratnom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha uglavnom između 6 i 11°C, na jugu do 13°C. Najviša dnevna temperatura između 10 i 15°C, na jugu zemlje od 17 do 20°C.

U srijedu u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost.

Vjetar slab, na sjeveru zemlje istočnog smjera. U ostalim područjima prije podne vjetar sjevernog smjera, a u drugoj plovini dana vjetar mijenja smjer na jugozapad.

Najniža jutarnja temperatura vazduha uglavnom između 1 i 4°C, na jugu zemlje od 7 do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 20°C, na jugu do 23°C.

U četvrtak povećanje oblačnosti sa jugozapada u Bosni i Hercegovini će usloviti umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Poslije podne se očekuju i slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha uglavnom između 2 i 6°C, na jugu zemlje od 7 do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 25°C.