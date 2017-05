Oblačno uz povremenu kišu

BANJALUKA – Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima sa kišom u zapadnim i sjeverozapadnim područjima.

Tokom prije podneva kiša se očekuje i u ostalim djelovima, koja će mjestimično biti i intenzivnija. Na jugu umjereno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima poslije podne.

Krajem dana i tokom večeri postupan prestanak padavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a poslije podne na momente i pojačan. Jutarnja temperatura vazduha uglavnom između 6 i 11, na jugu zemlje od 10 do 14, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 16 i 21, na jugu zemlje od 20 do 23 stepena.

Petak prije podne na jugu umjereno oblačno, a u ostatku BiH pretežno oblačno vrijeme.

U jutarnjim satima, lokalno slaba kiša se očekuje u centralnim i istočnim područjima. Od sredine dana prema večernjim satima pljuskovi se očekuju i u većem dijelu zemlje.

Vjetar slab zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura uglavnom između 7 i 11, na jugu do 14, a najviša dnevna temperatura vazduha većinom između 15 i 21, na jugu zemlje od 21 do 24 stepena.

U subotu na jugu pretežno sunčano vrijeme. U ostatku BiH umjereno do pretežno oblačno.

Poslije podne sa pljuskovima i grmljavinom uglavnom u sjevernim i sjeveroistočnim područjima.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha uglavnom između 5 i 10, na jugu do 12, a najviša dnevna većinom između 15 i 21, na jugu zemlje od 21 do 23 stepena.