Oblačno uz slabu kišu i temperaturu do 21 stepen

BANJALUKA - Danas se u jutarnjim satima na jugu, na istoku i sjeveroistoku BiH očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz postepeno naoblačenje.

U ostatku naše zemlje pretežno oblačno. Poslije podne ili u večernjim satima ponegdje u centralnim, zapadnim i sjevernim područjima moguća je slaba kiša ili rosa. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Na jugu prije podne, slaba bura, a poslije podne vjetar zapadni i sjeverozapadni.

Dnevne temperature od 12 do 18, na jugu do 21 °C.

U ponedjeljak u većem dijelu naše zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska oblačnost.

Slaba kiša ili rosa je moguća ponegdje na sjeverozapadu BiH, a u večernjim satima ponegdje u Posavini. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 10 do 13, a dnevne od 15 do 21, na jugu do 23 °C.

U utorak na jugu pretežno sunčano. U ostatku BiH uglavnom pretežno oblačno vrijeme. Povremena i slaba kiša je moguća u Posavini i na sjeveroistoku BiH. Jutarnje temperature od 5 do 10, na jugu do 13, a dnevne od 15 do 20, na jugu do 23 °C.

U srijedu na jugu sunčano. U ostatku zemlje prije podne pretežno sunčano sa maglom po kotlinama, a poslije podne naoblačenje. Poslije podne ili u večernjim satima sa kišom. Jutarnje temperature od 5 do 10, na jugu do 13, a dnevne od 16 do 22, na jugu do 24 °C.