Oblačno uz temperaturu do 30 stepeni

BANJALUKA - U većem dijelu BiH danas malo do umjereno oblačno vrijeme, a manja oblačnosti očekuje se za sjeverna područja.

Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha uglavnom između 12 i 17°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura većinom između 25 i 30°C.

U petak u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost.

Poslije podne i u večernjim satima mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 10 i 15°C, na jugu od 15 do 19°C. Najviša dnevna temperatura vazduha većinom između 27 i 31°C, na jugu do 33°C.

U subotu na jugu zemlje umjereno naoblačenje.

U većem dijelu zemlje prije podne pretežno oblačno, a poslije podne djelomično smanjenje oblačnosti. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha između 13 i 17°C, na jugu od 16 do 20°C. Najviša dnevna temperatura većinom između 20 i 25°C, na jugu od 28 do 32°C.