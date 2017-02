Oblačno vrijeme, ponegdje i padavine

BANJALUKA – Danas se u Bosni i Hercegovini prije podne očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme. Poslije podne u Bosni umjereno povećanje oblačnosti, a u Hercegovini pretežno oblačno.

Tokom dana, ponegdje u jugozapadnim područjima može pasti i malo kiše. Vjetar, prije podne slab do umjeren južnog smjera, a poslije podne umjeren do pojačan, a na momente i sa jakim udarima. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između -1 i 5, na jugu zemlje od 3 do 7, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 11 i 17 stepeni.