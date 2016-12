BANJALUKA - Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima uz nešto više oblačnosti, povremeno sa slabim snijegom.

U ostatku naše zemlje malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije u Hercegovini. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjevernog smjera, a u Hercegovini umjerena na momente i pojačana bura.

Jutarnja temperatura od -7 do -1, na jugu od -3 do 3, a najviša dnevna od -3 do 3, na jugu od 3 do 8 stepeni Celzijusa.