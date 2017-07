Obustava saobraćaja na putu Klašnice jedan - Prnjavor

BANJALUKA - Na dionici magistralnog puta Klašnice jedan-Prnjavor u mjestu Gornji Galjipovci danas će biti obustavljen saobraćaj zbog montaže nosača na nadvožnjaku, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Obustava saobraćaja biće na snazi do 12.00 časova, a vozila će za vrijeme obustave biti preusmjeravana preko trase s desne strane magistralnog puta iz pravca Klašnica.

Na putevima u srednjem Podrinju do 11. jula u ponoć zabranjen je prevoz eksplozivnih materija povodom manifestacija posvećenih stradanju Srba u Podrinju, kao i memorijalnog skupa u Potočarima i "Marša mira".

Prevoz eksplozivnih materija danas je zabranjen na dionici magistralnog puta Zvornik-Vlasenica u periodu od 15.00 do 22.00 časa.

Zabrana prevoza eksplozivnih materija sutra i u utorak, 11. jula, biće na snazi na magistralnim putevima Zvornik-Konjević Polje-Vlasenica, Vlasenica-Luke, Memići-Karakaj, Konjević Polje-Bratunac, Drinjača-Bratunac, Bratunac-Srebrenica i Milići-Zeleni Jadar-Srebrenica

Na auto-putu Gradiška-Banjaluka izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog postavljanja led markera u tunelima "Laktaši" i "Klašnice".

Vozila usporeno saobraćaju na magistralnom putu Banjaluka-Prnjavor zbog radova na izgradnji auto-puta Banja Luka-Prnjavor.

Na ovoj dionici saobraćaj će se do 31. avgusta odvijati u oba smjera sa ograničenjem brzine kretanja vozila do 20 i do 40 kilometara na čas, a moguće su i povremene obustave saobraćaja zbog izlaska građevinske mehanizacije na put.

Na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice na lokalitetu Mahovljanske petlje zbog izgradnje vijadukta dolazi do obustave saobraćaja u vremenu od 23.00 do 5.00 časova u maksimalnom trajanju do 30 minuta.

Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na raskrsnici u Milićima, kao i kroz Trebinje, te na dijelu magistralnog puta Brčko-Bijeljina u rejonu Ljeljenče.

Na regionalnom putnom pravcu Karanovac–Kneževo, u mjestu Rađići, došlo je do ulegnuća kolovoza, zbog čega se saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

Na području opštine Srebrenica zbog rekonstrukcije kolovoza izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. Radovi su počeli krajem maja i trajaće četiri mjeseca.

Na području grada Banjaluka do sutra do 5.30 časova ujutro biće obustavljen saobraćaj u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, od Trga srpskih vladara do Ulice Marije Bursać, gdje je određena pješačka zona.

Zbog sanacije klizišta do 15. jula na snazi je obustava saobraćaja na lokalnom putu Bočac-Agino selo, na lokalitetu Panića okuka zbog čega se autobuski saobraćaj odvija otežano.

Na području FBiH radovi su aktuelni na putnim pravcima Gromiljak-Blažuj, Vrapčići-Bišće Polje, Simin Han-Kalesija i Poriče-Kupres, kao i na magistralnom putu na području Živinica.

Iz AMS savjetuju vozačima da zbog visoke dnevne temperature putovanja na duže relacije planiraju u ranim jutarnjim ili večernjim časovima.

U Doljanima jutros zadržavanje 40 minuta

Na graničnom prelazu Doljani, na granici između BiH i Hrvatske, jutros se čeka 40 minuta, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Iz AMS ističu da se tokom dana očekuje pojačan saobraćaj na graničnim prelazima na jugu.

Veća frekvencija vozila očekuje se krajem dana na graničnim prelazima Brod, Gradiška i Donja Gradina.