Obustava saobraćaja na putu Kola-Stričići

BANJALUKA - Saobraćaj će danas i sutra biti privremeno obustavljen na dionici regionalnog puta Kola-Stričići, zbog bojevog gađanja na poligonu Manjača, i tokom obustave preusmjeravan na alternativni putni pravac Kola-Ledenice-Stričići, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Obustava će biti na snazi u periodu od 8.00 do 17.00 časova, a organizator bojevog gađanja obavezuje se da, u saradnji sa policijskim službenicima, na licu mjesta, omogući intervale propuštanja saobraćaja.

Na dionicama magistralnih puteva Gradiška-Kozarska Dubica, na dijelu Gradiška-Čatrnja i Bijeljina-Ugljevik, zbog radova, od 7.00 do 17 časova saobraćaj se odvija naizmjenično jednom trakom.

Zbog deminiranja, na snazi je privremena obustava saobraćaja na regionalnom putu Doboj-Novi Maglaj, u blizini naselja Rječica Donja, svakim danom od 7.00 do 16.00 časova, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

I na regionalnom putu Srebrenica-Skelani, u mjestu Kragljivode, zbog deminiranja, saobraćaj se od 8.00 do 16.00 časova obustavlja na 30, a propušta 10 minuta.

Režim saobraćanja, zbog radova, izmijenjen je, na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na magistralnom putu, na dionci Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub na snazi su povremene obustave saobraćaja, do 15 minuta, u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo i Ukrina-Gornja Vijaka, zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 20 minuta.

Povremena duža zadržavanja tokom dana moguća su na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja, zbog radova koji još traju na području Hrvatske.