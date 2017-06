Obustava saobraćaja od Pala do Jahorine zbog brdske trke

BANJALUKA - Na regionalnom putu od Pala do Jahorine danas će biti obustavljen saobraćaj zbog brdske auto-trke, a vozila preusmjerena na alternativni putni pravac Jahorina-Podgrab-Pale, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Obustava saobraćaja biće na snazi od 9.00 do 16.00 časova.

Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros se vozi po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima, na pojedinim dionicama magla smanjuje vidljivost, a vozačima se skreće pažnja na moguće odrone, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja.

Na putnom pravcu Karanovac-Kneževo u mjestu Rađići saobraćaj se odvija jednom trakom zbog ulegnuća kolovoza.

Zbog izgradnje dionice autoputa Banjaluka-Prnjavor do 31. avgusta 2017. godine na magistralnom putu od Banjaluke do Prnjavora biće izmijenjen režim odvijanja saobraćaja.

Saobraćaj će se odvijati u oba smjera sa ograničenjem brzine kretanja vozila do 20 i do 40 kilometara na čas. Moguće su i povremene obustve zbog izlaska građevinske mehanizacije na put.

Petlja "Mahovljani" zatvorena je za saobraćaj zbog izgradnje vijadukta "Mahovljani", a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Zbog izgradnje vijadukta na lokalitetu "Mahovljanska petlja" na dionici magistralnog putu Nova Topola-Klašnice od 23.00 do 5.00 časova dolazi do obustava saobraćaja u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

Režim saobraćaja izmijenjen je na magistralnom putu Banjalka-Čelinac u mjestu Rebrovac zbog sanacije klizišta i rekonstrukcije kolovoznog zastora.

Zbog radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Prijedor-Sanski Most, dionica Tukovi-granica Republike Srpske /Koprivna/, te na raskrsnici u Milićima gdje je u toku gradnja kružnog toka, kao i kroz Trebinje zbog čega se teretni saobraćaj iz pravca LJubinja usmjerava na kružnom toku desno, pa preko ulice Trebinjskih brigada i Kamenog mosta prema Bileći, a iz pravca Bileće, lijevo preko Kamenog mosta i Ulicom Trebinjskih brigada.

Radovi se izvode i na dionici Brčko-Lončari zbog čega je u naselju Gorice izmijenjen je režim saobraćaja.

Na području Banjaluke danas će do 18.00 časova biti obustavljen saobraćaj u Ulici Dr Vojislava Đede Kecmanovića, na dijelu od Stepe Stepanovića do Ulice Sime Miljuša, zbog asfaltiranja kolovoza zbog čega će autobusi na liniji javnog prevoza putnika saobraćati po izmijenjenom režimu vožnje.

Zbog radova obustavljen je saobraćaj u Ulici Branka Morače, na dijelu od mosta, uključujući i Zeleni most, preko rijeke Vrbas do ulice Miloša Obilića, osim za vozila stanara u Ulici Branka Morače.

Na području FBiH u toku su radovi na redovnom održavanju na dionici magistralnog puta Jablanica-Mostar zbog čega će se danas u Donjoj Jablanici saobraćati naizmjenično, jednom trakom.

Radovi se izvode i na dionicama magistralnih puteva Bradina-Konjic, Tuzla-Kalesija, Bugojno-Kupres i Karlov Han-Kolo, kao i magistralnim putnim pravcima na području Živinica i Sanskog Mosta.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.