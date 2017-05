Obustava saobraćaja zbog polumaratona u Banjaluci

BANJALUKA - U ulicama u centru Banjaluke i širem gradskom području danas će doći do potpune obustave saobraćaja zbog održavanja sportske manifestacije "Treći banjalučki `M:tel` polumaraton".

Iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske saopšteno je da će od 5.00 do 16.00 časova biti potpuno obustavljen saobraćaj u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Ulice Vuka Karadžića do Bulevara cara Dušana.

Od 8.45 do 10.45 časova saobraćaj će biti potpuno obustavljen u Bulevaru olimpijskih pobjednika, Gundulićevoj ulici na dijelu od Aleje Svetog Save do Bulevara olimpijskih pobjednika, kao i u Aleji Svetog Save na dijelu od Gundulićeve ulice do Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića.

Saobraćaj će biti potpuno obustavljen od 8.15 do 13.15 časova u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića na dijelu od Ulice Mladena Stojanovića do ulica Vuka Karadžića i Trive Amelice, kao i od Ulice Trive Amelice na dijelu od Ulice kralja Petra Drugog do Bulevara srpske vojske.

Od 9.15 do 12.15 časova saobraćaj će biti potpuno obustavljen u Bulevaru Desanke Maksimović, Ulici Majke Jugovića, Ulici cara Lazara i od Bulevara Vojvode Stepe Stepanovića do Ulice Mirka Kovačevića, kao i od Ulice cara Lazara do Ulice Miloša Obilića, te na dijelu Ulice Mirka Kovačevića do Ulice Gavrila Principa.

U vremenu od 9.15 do 13.15 časova saobraćaj će biti potpuno obustavljen u ulici Kozarska do Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića, preko Vidovdanske, Kninske, Ulice Prvog krajiškog korpusa do Ulice kralja Petra Drugog, naveli su iz AMS-a Srpske.