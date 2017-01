Obustavljen saobraćaj za šlepere i kamione preko Romanije

BANJALUKA - Saobraćaj za šlepere i kamione obustavljen je preko Romanije, a i preko ostalih prevoja iz saobraćaja se isključuju teretna vozila koja nemaju odgovarajuću zimsku opremu, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Snijeg jutros otežava saobraćaj i na ostalim putevima u Republici Srpskoj, a dodatne poteškoće vozačima pričinjava povremeno jak vjetar koji stvara snježne nanose.

U višim predjelima, preko prevoja, mostova i nadvožnjaka neophodan je oprez zbog poledice na kolovozu.

Ekipe putne službe intervenišu na svim dionicama gdje je neophodno.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraća se bez zastoja, po vlažnim kolovozima.

Jednom trakom naizmjenično, zbog aktiviranog klizišta, saobraća se na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, i Ukrina-Gornja Vijaka.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub na snazi su povremene obustave saobraćaja do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

U Federaciji BiH je zbog snijega i snježnih nanosa potpuno obustavljen saobraćaj na putnom pravcu Glamoč-Mlinište i Rakitno-Blidinje, dok je na području cijelog Livanjskog kantona zabranjen saobraćaj za vozila preko 7,5 tona nosivosti.

Na magistralnim putevima Donji Vakuf-Travnik (Komar), Bugojno-Kupres (Koprivnica), Sarajevo-Konjic (Ivan), Prozor-Gornji Vakuf (Makljen) i Sarajevo-Olovo (Nišići), policija iz saobraćaja isključuje teretna vozila koja nemaju lance.

Otežano je i saobraćanje na autoputu Zenica-Tarčin.

Na području Federacije BiH od 12.00 časova danas pa do sutra u ponoć zabranjen je prevoz eksplozivnih materija.

Granični prelaz Deleuša zatvoren je za saobraćaj teretnih vozila, dok je na graničnom prelazu Klobuk normalizovan saobraćaj.

S obzirom na to da je na području Crne Gore na dionici Šćepan Polje-Plužine-Nikšić zabranjeno kretanje za teretna vozila sa prikolicom i šlepere za ova vozila ne preporučuje se korištenje graničnog prelaza Hum.

Na ostalim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja.