Očekuje se pojačan saobraćaj zbog praznika

BANJALUKA - Na svim putnim pravcima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) očekuje se pojačan saobraćaj zbog produženog vikenda i nastupajućih prvomajskih praznika, a posebno na dionicama prema izletištima i na graničnim prelazima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Povodom 1. maja zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na području FBiH do ponoći 2. maja.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraćaj se odvija bez posebnih ograničenja, po mokrim kolovozima.

Zbog postavljanja rasvjete na priključnoj rampi na auto-put izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka u Klašnicama.

Petlja "Mahovljani" zatvorena je za saobraćaj zbog izgradnje vijadukta na auto-putu Banjaluka-Doboj, a vozačima se preporučuje da koriste petlju "Aleksandrovac".

Zbog sanacije klizišta i rekonstrukcije kolovoza izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu od banjalučkog naselje Rebrovac do Čelinca.

Na magistralnim putnim pravcima Prijedorska petlja-Klašnice i Brčko-Bijeljina u Ljeljenči od 7.00 do 17.00 časova saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom.

Zbog bušenja i miniranja terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub dolazi do povremenih obustava saobraćaja u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na području FBiH aktuelni su radovi na dionici auto-puta Bojnik-Sarajevo zapad-Lepenica kod vijadukta Bojnik i u blizini tunela Igman, te Zenica Jug-Kakanj u Donjim Tičićima, te na magistralnim putnim pravcima Žepče-Maglaj, Simin Han-Priboj i Jablanica-Mostar.

Na graničnim prelazima u BiH zadražavanja jutros nisu duža od 20 minuta.

I dalje se zbog radova na području Hrvatske povremeno formiraju duže kolone vozila na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja.

Zbog radova na putnom pravcu Ilino Brdo-Vilusi u Crnoj Gori od 9.00 do 11.00 i od 13.00 do 15.00 časova obustavlja se saobraćaj na graničnom prelazu Klobuk.