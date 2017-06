Očekuje se pojačana frekfencija vozila na graničnim prelazima

BANJALUKA - Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros se vozi po suvim kolovozima, na graničnim prelazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta, dok se pojačana frekvencija vozila na prelazima očekuje tokom dana, posebno na jugu i sjeveru, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Danas od 9.00 do 13.00 časova, zbog ispitivanja nosivosti mosta preko rijeke Une, biće obustavljen saobraćaj na dionici magistralnog puta M-4, od raskrsnice ulica NJegoševa i Nadežde Petrović, u blizini graničnog prelaza Novi Grad-Dvor.

Na dijelu magistralnog puta Brčko-Bijeljina u rejonu Ljeljenče u toku je izgradnja-rekonstrukcija propusta u trupu puta, pa će se saobraćati prema postavljenoj signalizaciji, odnosno naizmjenično jednom trakom.

Zbog postavljanja led markera u tunelima "Laktaši" i "Klašnice" na auto-putu Gradiška-Banjaluka, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

Zbog izgradnje auto-puta Banjaluka-Prnjavor izmijenjen je režim saobraćanja u zoni ukrštanja sa magistralnim putem Banjaluka-Prnjavor, pa će se do 31. avgusta saobraćati u oba smjera, sa ograničenjem brzine kretanja vozila do 20 i do 40 kilometara na čas. Moguće su i povremene obustave zbog izlaska građevinske mehanizacije na put.

Zbog radova na izgradnji spojnog puta optičkim kablom biće izmjena u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Prijedor-Sanski Most, dionica Tukovi-Koprivna.

U toku je sanacija kolovoza kroz grad Trebinje na dijelu magistralnog puta M-6 zbog čega se teretni saobraćaj iz pravca LJubinja usmjerava na kružnom toku desno, pa preko ulice Trebinjskih brigada i Kamenog mosta prema Bileći, a iz pravca Bileće lijevo preko Kamenog mosta i Ulicom trebinjskih brigada.

Jednom trakom, naizmjenično, saobraća se na putnom pravcu Karanovac-Kneževo, u mjestu Rađići, zbog ulegnuća kolovoza.

Zbog izgradnje vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice, lokalitet Mahovljanske petlje, od 23.00 do 5.00 časova na snazi su obustave saobraćaja u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

Režim odvijanja saobraćaja izmijenjen je i na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor, zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila gradilišta angažovanih na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor, u periodu od 7.00 do 19.00 časova.

Zbog bušenja i miniranja terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub na snazi su povremene obustave saobraćaja do 15 minuta, od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Jednom trakom, naizmjenično, saobraćaj se odvija na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo i dionici Ukrina-Gornja Vijaka, zbog aktiviranog klizišta.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U Federaciji BiH, na dionici magistralnog puta Stolac-LJubinje, od 5.30 do 13.30 časova, na snazi su povremene polučasovne obustave saobraćaja, zbog radova na deminiranju terena.

Za danas je najavljen početak deminerskih radova i na regionalnom putu Visoko-Ilijaš, na lokalitetu Donja Vratnica, pa će od 8.00 do 16.00 časova biti povremenih polučasovnih obustava saobraćaja.

Zbog veoma visoke dnevne temperature iz Auto-moto saveza Republike Srpske savjetuju vozačima da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnijim poslijepodnevnim časovima, da prave što duže pauze tokom vožnje i uzimaju dovoljnu količinu tečnosti.