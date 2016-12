Od 1. januara aktivan humanitarni broj za pomoć Peri Vasiljeviću

BRČKO - Brčansko Udruženje mladih "Trka za život" pokrenuće od 1. januara humanitarnu akciju za nastavak pomoći petogodišnjem Peru Vasiljeviću iz ovog grada koji je obolio od nefronskog sindroma, a kompanija "M:tel" staviće u funkciju humanitarni broj 1413.

"Preduzećemo određene aktivnosti na medijskoj promociji ovog broja, kako bismo prikupili što više novca za mališana", rekao je na današnjoj konferenciji za novinare predsjednik Udruženja mladih "Trka za život" Boro Ilić.

Vasiljeviću su za liječenje oboljelih bubrega neophodni lijekovi za koje roditelji nemaju novac jer još dvoje njihove djece imaju zdravstvene probleme.

"Moj sin se razbolio prije dvije godine. Obavezni smo da svakih 20 do 25 dana putujemo u Tuzlu na preglede. U Brčkom mu obavljaju laboratorijske analize dva-tri puta sedmično. To sve košta. NJegovo liječenje će trajati do puberteta, a možda i kasnije", kaže Perina majka Gordana Vasiljević.

Mališanov otac Dejan naveo je da cijela porodica, u kojoj je troje bolesne djece, živi uglavnom od dječijeg dodatka.

Roditelji petogodišnjeg dječaka i volonteri pozvali su sve koji su u mogućnosti da daju doprinos u obezbjeđivanju adekvatnog liječenja za Peru, kome je samo za kupovinu kutije lijeka "medrol" potrebno 32 KM.

Organizatori humanitarne akcije poručili su da će svako ko od 1. januara pozove broj 1413 donirati jednu KM za liječenje ovog dječaka.