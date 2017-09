Od Vlade zavisi hoće li biti štrajka penzionera u FBiH

SARAJEVO - Penzioneri u Federaciji BiH očekuju da im federalna vlada do sutra dostavi pisani dokument u kojem se vidi da će njihovi prijedlozi biti uvršetni u novi zakon o PIO, a ukoliko to ne bude urađeno najstarija populacija će održati zakazani štrajk 14. septembra.

Penzioneri zahtijevaju da se za 10 posto povećaju penzije onim penzionerima koji su to pravo ostvarili do 31. jula 1998. godine i pet posto onima koji su to pravo ostvarili od 1. avgusta 1998. do kraja 2008. Takođe, očekuju da se nakon donošenja novog zakona o PIO u skladu s povećanjem troškova života povećaju i penzije. Tako je Vlada obećala da će penzije povećati nakon što novi zakon stupi na snagu 3,5 posto, te da bi se to trebalo desiti u januaru ili aprilu iduće godine.

Mehmedalija Rapa, predsjednik Udruženja penzionera FBiH, rekao je za "Nezavisne" da su u utorak imali radni sastanak s premijerom, ministrom za rad i socijalnu politiku i direktorom Fonda PIO, te da je Vlada pristala na njihove korigovane zahtjeve, kao i na zahtjev da se povećaju penzije nakon što na snagu stupi novi zakon.

"Dogovorili smo da se radi na donošenju zakona i da sve ove naše primjedbe uđu u zakon. Dogovorili smo i da naša dva predstavnika učestvuju u izradi zakona, te da se zatraži od kolegija oba doma Parlamenta FBiH da se što prije sazovu sjednice domova kako bi se što prije usvojio zakon", kaže Rapa.

Tvrdi da će, ukoliko Vlada uradi ono što je obećala, sazvati vanrednu sjednicu Skupštine penzionera, na kojoj će odlučiti hoće li prihvatiti ovaj dokument.

"Ukoliko bude prihvaćen ovaj dokument, onda protesta 14. septembra neće biti. Naša odluka o protestima će biti na snazi sve do donošenja zakona i realizacije naših zahtjeva. Ako naši zahjevi ne budu uvršteni u zakon i ako se oni ne budu provodili, mi tog trenutka aktiviramo, odmrzavamo našu odluku i idemo u proteste", rekao je prvi penzioner FBiH.

I dok neki poslanici i delegati iz pozicije tvrde da FBiH ima novaca da ispoštuje zahtjeve penzionera, opozicija, pak, i nije uvjerena u to.

Nasir Beganović, šef Kluba poslanika SBB-a, kazao je da je ova stranka spremna da podrži penzionere jer su oni najosjetljivija kategorija društva.

"Zakon o PIO je jedan od reformskih zakona. Do sada je u tri navrata imao podršku Predstavničkog doma, ali je padao u Domu naroda. Vjerujem da Vlada ima sredstva za ono što je obećala penzionerima. Mi ćemo u svakom slučaju podržati tu odluku", rekao je Beganović.

Edin Forto, delegat u Domu naroda FBiH, ističe da je zakon o PIO u ovom domu tri puta padao zato što su iz Vlade tvrdili da nema novaca da se izađe u susret penzionerima.

"Nisam vidio napismeno taj najnoviji dogovor, ali iz onoga što kažete ne vidim način da se finansijski ti zahtjevi ispune", kaže Forto.

Elvir Karajbić, šef Kluba poslanika SDP BiH, ne vjeruje da je stav Udruženja penzionera i stav svih 400.000 penzionera u tom entitetu.

"Tražim od tog udruženja da nam kaže koliko je još ostalo tih penzionera što su penzionisani do 31. jula 1998. godine i otkud sad ti revidirani zahtjevi, kad penzioneri traže da se svima penzije povećaju za 10 posto", kaže Karajbić.

Zahtjevi

10 odsto povećanje penzija penzionerima koji su to pravo ostvarili do 31. jula 1998.

5 odsto povećanje onima koji su penziju ostvarili od 1. avgusta 1998. do kraja 2008.

3,5 odsto porast penzija početkom naredne godine