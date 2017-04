Od danas pojačane kontrole na graničnim prelazima sa EU

SARAJEVO - Na putevima u Bosni i Hercegovini ovoga jutra saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu, uz povećanu opasnost od odrona.

Na dionici magistralnog puta Brčko-Bijeljina, zbog radova, od 7.00 do 17.00 časova saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

Režim saobraćanja, zbog radova, izmijenjen je na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice.

Zbog deminiranja, na snazi je privremena obustava saobraćaja na regionalnom putu Doboj-Novi Maglaj, u blizini naselja Rječica Donja, svakim danom od 7.00 do 16.00 časova, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

I na regionalnom putu Srebrenica-Skelani, u mjestu Kragljivode, zbog deminiranja, saobraćaj se od 8.00 do 16.00 časova obustavlja na 30, a propušta 10 minuta.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na magistralnom putu, na dionici Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub na snazi su povremene obustave saobraćaja, do 15 minuta, u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo i Ukrina-Gornja Vijaka, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom, naizmjenično.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Od puteva sa izmjenjenim režimom saobraćaja zbog aktuelnih radova izdvajaju se autoput A-1 dionice Sarajevo zapad-Lepenica (u blizini tunela Igman) i Zenica jug-Kakanj (u mjestu Donji Tičići), kao i magistralni putevi: M-17 Žepče-Maglaj, M-18 Simin Han-Priboj, M-16 Poriče-Kupres, M-6.1 Kolo-Posušje i M-17 Jablanica-Mostar.

Za danas u 09.00 sati najavljen je početak radova na deminiranju na magistralnom putu M-5 Ripač-Vrtoče na dionici Ripač-Dubovsko. U narednom periodu u vremenu od 08.00 do 16.00 sati na toj dionici će dolaziti do povremenih polusatnih obustava.

Na graničnim prelazima ovoga jutra nema dužih zadržavanja. Danas počinju pojačane kontrole na graničnim prijelazima sa EU tako da se očekuju veće gužve i duža zadržavanja na graničnim prelazima sa Hrvatskom.

Zbog radova u Crnoj Gori (Ilino Brdo-Vilusi) svakodnevno se obustavlja saobraćaj od 09.00 do 11.00 sati i od 13.00 do 15.00 sati, tako da se ne preporučuje korištenje GP Klobuk.

Zbog radova koji još traju na području Hrvatske, povremeno se na graničnim prelazima Bosanski Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja formiraju duže kolone vozila.

Zbog održavanja Međunarodnog sajma Mostar 2017, kao i Salzburg foruma, večeras do ponoći, na snazi je zabrana prevoza eksplozivnih materija na području BiH. Dodatno je na području grada Sarajeva, takođe do ponoći zabranjeno kretanje vozilima koja prevoze i ostale „B“ materije.

Posjedovanje zimske opreme zakonski je obavezno do 15. aprila, saopšteno je iz BIHAMK-a.