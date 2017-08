Od danas popuštaju vrućine

BANJALUKA - Jedan od jačih toplotnih udara u posljednjih 50 godina konačno jenjava.

Talas "Lucifer", kako su ga nazvali, gubi na snazi poslije sedam dana nesnosnih vrućina, gdje je temperatura u nekim krajevima dostizala i 45 stepeni.

Do prvog rashlađenja će doći u noći između nedjelje i ponedjeljka, a cijele ove sedmice vrućine bi napokon trebalo malo da popuste, ponajprije u sjevernim i planinskim krajevima, a nakon toga i u ostatku BiH, kažu meteorolozi.

Danas se u BiH očekuje pretežno vedro, ali u jutarnjim satima mogući su slaba kiša ili pljuskovi. Jutarnje temperature od 15 do 20, na jugu od 22 do 26, a dnevne od 23 do 29, na jugu do 39 stepeni.

U utorak će biti sunčano uz malu oblačnost. Poslije podne u centralnim i istočnim područjima BiH je moguć pljusak praćen grmljavinom. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 21 do 26, a dnevne od 29 do 34, na jugu od 34 do 40 stepeni. U srijedu će temperatura biti nešto viša do 37, na jugu do 41 stepen.

Prethodne dane, pored dnevnih vrućina, pratile su i takozvane tropske noći, što je još i dodatno otežavalo normalno funkcionisanje jer se temperatura ni poslije ponoći u većini mjesta nije spuštala ispod 30 stepeni. Ova sedmica je, kako kažu meteorolozi, početak kraja tropskih noći.

Nebojša Kuštrinović, meteorolog i član Komiteta za klimatske promjene BiH, kazao je kako je bilo i toplijih ljeta, ali nikada se do sada nije desilo da u kontinuitetu imamo veće temperature.

"Jedine dvije godine koje se mogu poredi s ovom su 1950. i 2012, sve druge su bile manjeg intenziteta", kaže on.