Od februara strože kazne za vozače i pješake

SARAJEVO, BANJALUKA - Izmjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja, koje predviđaju strože kažnjavanje pijanih vozača, prekoračenje brzine i slične prekršaje, na snagu bi trebalo da stupe početkom idućeg mjeseca.

To je potvrdio Milija Radović, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja RS, koji precizira da je zakon usvojen u Predstavničkom domu i Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

"Međutim, usvojeni su različiti amandmani, zbog čega treba u ovom mjesecu da zasjeda zajednička komisija, odnosno da utvrdi konačan tekst zakona", rekao je Radović.

On pojašnjava da, ako se zakoni usvoje u različitom tekstu u dva doma, onda zasjeda zajednička komisija Predstavničkog doma i Doma naroda, i ona utvrđuje konačan tekst zakona.

Neke od novina u novom zakonu su uvođenje saobraćajnog znaka za naselje, ukidanje obaveze nošenja kacige za bicikliste, a predviđeno je i da vozači u prve dvije godine vožnje ne smiju da voze od ponoći do pet časova ujutro.

Kazne su donekle usklađene sa sankcijama u regionu, a prije svega se odnose za one za alkohol, prekoračenje brzine, vožnju bez vozačke dozvole, te nevezivanje pojasa.

"Ako vozač ima preko 1,5 promila alkohola u krvi, dobiće kaznu od 400 do 1.000 KM. Istu kaznu dobiće i za prekoračenje brzine za više od 30 kilometara na čas, kao i za vožnju djeteta na prednjem sjedištu, vožnju prije polaganja vozačkog ispita, vožnju iako je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilom, odbijanje alko-testa", naveo je Radović.

Novim zakonom biće strože kažnjavani ne samo vozači, nego i pješaci, koji neće smjeti koristiti mobilni telefon kad prelaze kolovoz i kreću se njime.

Zoran Andrić, pomoćnik ministra, transporta i komunikacija BiH, potvrdio je za "Nezavisne" da su Predstavnički dom i Dom naroda parlamenta BiH odredili po tri člana za jednu komisiju koja se bavi utvrđivanjem identičnog teksta jer su ova dva doma usvojila različite amandmane koji se tiču korištenja vozila na stranim tablicama od strane građana koji žive u BiH.

"U Predstavničkom domu je usvojen prijedlog da se može koristiti vozilo do tri mjeseca, a u Domu naroda je obrisan prijedlog ministarstva koji je govorio o zabrani korištenja vozila na stranim tablicama", rekao je Andrić, očekujući da će komisija svoj posao završiti u januaru, nakon čega zakon ide na objavu i stupa na snagu osam dana nakon objave, što bi, prema njegovim riječima, trebalo biti realizovano najkasnije do polovine februara.

Ševal Kovačević, inženjer saobraćaja i ovlašteni sudski vještak za saobraćaj, podržava odredbe koje se odnose na bezobzirno ponašanje u saobraćaju poput prekoračenja brzine, prolaska na crveno svjetlo i dvostruko prekoračenu brzinu.

"Opravdano je povećati kazne. Treba vidjeti kako će se provesti pojedine odredbe kao što su upotreba mobitela i kažnjavanje pješaka u saobraćaju", rekao je Kovačević.

On kaže da će naročito biti problem kažnjavanje za nevezivanje pojasa i sankcionisanje pješaka.

"Na mjestu suvozača su u najvećem broju slučajeva osobe lošijeg materijalnog stanja od vozača. Pitanje je kako kaznu realizovati od osobe koja ima primanja od 150 do 300 KM", ističe Kovačević.

Dodaje da, ukoliko ovaj zakon ne bude pogodio sve kategorije stanovništva, on će biti nepravedan u odnosu na vozače i doći ćemo u situaciju kao i sada da imamo 56 miliona KM neplaćenih kazni.

Novine

• uvođenje saobraćajnog znaka za naselje

• ukidanje obaveze nošenja kacige za bicikliste

• vozači u prve dvije godine vožnje ne smiju da voze od ponoći do pet časova ujutro

Kazne

Od 400 do 1.000 KM:

• Ako vozač ima preko 1,5 promila alkohola u krvi

• Prekoračenje brzine za više od 30 kilometara na čas

• Vožnja djeteta na prednjem sjedištu

• Vožnja prije polaganja vozačkog ispita

• Vožnja iako je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilom

• Odbijanje alko-testa

• Ako je istekla registracija vozila duže od 30 dana

**Uz navedene novčane kazne ide i zabrana vožnje od dva do šest meseci, kao i dva kaznena boda

Od 100 do 300 KM:

• Za one koji voze sa manje od 1,5 promila alkokola u krvi

• Korištenje mobilnog telefona u vožnji

• Ako vozač koristi uređaje za ometanje radara

• Nevezanje pojasa tokom vožnje

• Odbije li vozač vanredni tehnički pregled vozila

• Vožnja u naseljenom mjestu preko 70 do 80 kilometara na čas

**Prekoračenje brzine do 10 kilometara na čas se toleriše, dok je za prekoračenje brzine od 10 do 20 km na čas kazna od 50 do 250 KM

Pješaci

40 KM

* Prelazak ulice sa mobilnim telefonom

* Prelazak ulice sa slušalicama na ušima