Od ljeta besplatan wi-fi na srpskim autoputevima

Srbija osigurava program za informacione tehnologije kako bi smanjila deficit tih kadrova, a uvođenjem wi-fija nastoji i dodatno podići standard na novim cestama.

Čak 8.902 ljudi u Srbiji se javilo za program prekvalifikacija za IT zanimanja, kojim Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave namjerava povećati broj mladih informatičkih stručnjaka da bi nadoknadili kadrove koji su na tom tržištu deficitarni.

Veliki interes može se opisati i kao jagma, s obzirom na to da je država osigurala obrazovanje, odnosno obuku, za 100 kandidata u prvoj fazi, te još 900 u dodatnoj fazi, pa ispada da se za jedno mjesto kandiduje gotovo devet ljudi.

Ovaj projekat, piše "Politika", provodiće se u najvećim gradovima Srbije. U Beogradu prekvalifikacije će proći 62 odsto kandidata, u Novom Sadu 24, a u Nišu 14 odsto, a za potrebu za edukacijom u smjeru informatičkih tehnologija.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave došlo je na osnovu istraživanja u saradnji s Infostudom, a koje je utvrdilo da većina od 118 anketiranih IT kompanija sa sjedištem u Srbiji potražuje odgovarajuću radnu snagu.

Manjak edukovanih

Manjak edukovanih radnika proizlazi i iz niskog stepena informatičke pismenosti zemlje. Prema prošlogodišnjem istraživanju Republičkog zavoda za statistiku o korištenju informacijsko-komunikacijskih tehnologija, računar u Srbiji ima 65,8 odsto domaćinstava, priključak na internet još uvijek nema 35,3 odsto domaćinstava, dok širokopojasni pristup mreži ima samo 57,8 domaćinstava od svih s priključkom.

Prekvalifikacija u velikom zamahu

Konkurs za prekvalifikaciju za IT zanimanja trajao je dvije sedmice, a u strukturi prijavljenih je 65 odsto muškaraca. Tačno 50 odsto su oni stari od 26 do 35 godina. Informatičko osposobljavanje očigledno najviše zanima one sa završenom srednjom školom, kajih je 46 odsto, te onih koji su trenutno nezaposleni, 65 odsto, ali izdvaja se i trećina kandidata sa završenim fakuletom, dok je među prijavljenima i 33 odsto onih koji već rade, ali im znanje nedostaje.

Svim kandidatima tek predstoji da budu odabrani, kroz selekciju u dva kruga. Prekvalifikacija će početi idućeg mjeseca i trajaće između dva i četiri mjeseca.

Da Srbija s najviših nivoa nastoji uhvatiti priključak s okruženjem u pogledu digitalnog razvoja i primjene novih tehnologija, pokazuje i nastojanje Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Ministarka Zorana Mihajlović najavila je da će prije ljeta na autocestama koridora 10 i 11 biti uveden besplatni bežični internet.

Wi-fi na saobraćajnicama čija je gradnja takođe u velikom zamahu, tek je želja, ali ministarka je potvrdila da će u saradnji s Putevima Srbije i Telekomom nastojati do početka ljetne sezone osigurati takav signal na "graničnim prijelazima, odmaralištima, naplatnim stanicama i sličnim mjestima". Ocijenila je da je ostvarenje takvog projekta jako dobro i jako važno za cijelu zemlju.

U Beogradu slab signal u javnom prevozu

Besplatni wi-fi postoji u beogradskom javnom prevozu, međutim, prema pisanju medija, veza je nestabilna i puca zbog ograničenja broja mobilnih telefona koji se mogu odjednom spojiti na mrežu.

Ministarka Zorana Mihajlović obećala je da će o tom problemu dogovoriti sastanak s gradonačelnikom Beograda Sinišom Malim.

"Takve poteškoće sa vezom moramo riješiti kad uvedemo wi-fi na koridorima 10 i 11, a u samom Beogradu ću porazgovarati s Malim i dati da se to popravi, ako je potrebno. Čemu wi-fi ako ga se ne koristi. Treba ga ljudima omogućiti 'džabe'", istakla je Mihajlovićeva.

