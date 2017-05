Održan seminar "Mediji i mentalno zdravlje": Diskriminacija gora od bolesti

NEUM - Da su mediji ključni u oblikovanju javnog mišljenja i smanjenju stigmatizacije osoba koje boluju od mentalnih bolesti, zaključeno je na seminaru "Mediji i mentalno zdravlje", koji je održan u Neumu.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, čak 58 odsto osoba sa mentalnim problemima kaže da ih stigma i diskriminacija pogađa više nego sama bolest.

"Ove osobe stigmatizuju kako doktori, tako i same zdravstvene ustanove, radne kolege pa i porodica. Da bi došlo do socijalne inkluzije, mijenjanja stavova i prevencije same stigme, potrebno je da zajedno djelujemo - zdravstveni sistem kroz centre za mentalno zdravlje, kojih u BiH ima 74, a mediji svojim ispravnim izvještavanjem mogu pomoći u borbi protiv diskriminacije", naveo je Goran Čerkez, pomoćnik federalnog ministra za međunarodnu saradnju i koordinaciju razvoja strategija.

Ističe da prema podacima SZO 450 miliona ljudi ima probleme s mentalnim zdravljem, da jedno od četvoro ljudi pati od mentalne bolesti i da će do 2020. godine depresija biti jedan od glavnih uzroka onesposobljenja.

Samo u BiH, kako je navedeno, oko 400.000 ljudi pati od posttraumatskog stresnog poremećaja, a čak 1,2 miliona ima simptome.

Senad Hadžić iz Udruženja za zaštitu mentalnog zdravlja "Tunel" Ključ, koji je ujedno i otac sina oboljelog od mentalne bolesti, kaže da nije bio upućen šta je zapravo mentalna bolest.

"U početku nisam znao kome da se obratim i bilo je dosta lutanja. Emir je do sada promijenio deset različitih lijekova, čije su se cijene kretale do 200, pa čak i 400 KM. Zato je za ovu bolest potrebna ispravna dijagnoza. Porodica mora biti velika podrška i prva linija pomoći", priča svoje iskustvo Senad.

Dodaje da je Emir sada korisnik Udruženja "Tunel" i da bi bilo dobro pokrenuti radionice za radno osposobljavanje ove populacije. Ističe da sa sinom pokreće socijalno preduzeće koje će se baviti izradom drvenih kašika za med.

Milan Latinović, rukovodilac Odsjeka za bolničku zdravstvenu zaštitu pri Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS, istakao je da je neophodna zajednička, koordinisana akcija vlasti, institucija, ustanova, organizacija.

Radionica "Mediji i mentalno zdravlje" organizovana je u okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koje podržava Vlada Švajcarske, a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS.