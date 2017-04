Odvijanje saobraćaja bez posebnih ograničenja

BIJELJINA - Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ saobraćaj se jutros odvija bez posebnih ograničenja, osim na dionicama na kojima se izvode radovi, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraćaj se odvija bez posebnih ograničenja, po suvom kolovozu.

Zbog izgradnje vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice na lokalitetu Mahovljanske petlje od 23.00 do 5.00 časova dolaziće do obustava saobraćaja u maksimalnom trajanju do pola sata, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

Petlja "Mahovljani" zatvorena je za saobraćaj zbog izgradnje vijadukta na auto-putu Banjaluka-Doboj, a vozačima se preporučuje da koriste petlju "Aleksandrovac".

Izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor. Izmjene saobraćaja zbog izgradnje auto-puta su i na regionalnom putu Prnjavor-Stanari.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj, izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Stanari kod Prnjavorske petlje. Izmjene u odvijanju saobraćaja planirane su do kraja godine.

Zbog radova na dionicama magistralnih puteva Bijeljina-Ugljevik i Gradiška-Kozarska Dubica, od Gradiške do Čatrnje, u periodu od 7.00 do 17.00 časova vozila saobraćaju jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog deminerskih radova dolazi do privremene obustave saobraćaja na regionalnom putu Doboj-Novi Maglaj, u blizini naselja Rječica Donja. Obustava saobraćaja na snazi je svaki dan od 7.00 do 16.00 časova u intervalima od po pola sata obustave i 10 minuta propuštanja vozila.

U toku su radovi na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub zbog čega dolazi do povremenih obustava saobraćaja u trajanju od 5 do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na području distrikta Brčko izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na dionici magistralnog puta prema Lončarima u naselju Gorice.

U toku su radovi na sanaciji kolovoza dionice magistralnog puta Prijedor-Šargovac. Radovi se izvode i na putnim pravcima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo i Ukrina-Vijaka u Vijačanima.

Na magistralnom putu Brod na Drini-Šćepan Polje /granica BiH i Crne Gore/ i dalje je zabranjen saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona, te na regionalnom putu Bratunac tri-Drinjača za teretna vozila ukupne mase veće od tri i po tone i za autobuse klase M3, osim za autobuse "Drinatrans" iz Zvornika.

Na području FBiH aktuelni su radovi na dionicama auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica u blizini tunela Igman i Zenica Jug-Kakanj u mjestu Donji Tičići, kao i magistralnim putnim pravcima Olovo-Kladanj, Simin Han-Priboj, Čapljina-Studenci, Nemila-Žepče-Maglaj i Jablanica-Mostar.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih čekanja. Na području Hrvatske još traju radovi na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja zbog čega se tokom dana na ovim prelazima povremeno saobraća usporeno.

Iz AMS podsjećaju vozače da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno do 15 aprila bez obzira na vremenske prilike.