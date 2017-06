Odvijanje saobraćaja bez zastoja i ograničenja

BANJALUKA - Na putevima u Republici Srpskoj ovog jutra nema zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama na kojima je zbog sanacionih radova izmijenjen režim vožnje, dok se na putnom pravcu Karanovac-Kneževo u mjestu Rađići zbog ulegnuća kolovoza saobraćaj odvija jednom trakom naizmjenično.

Na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske skreću pažnju na moguće odrone zemlje i kamenja na kolovoz.

Zbog izgradnje auto-puta Banjaluka-Prnjavor izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja u zoni ukrštanja sa magistralnim putem Banjaluka-Prnjavor, a saobraćaj se u oba smjera odvija sa ograničenjem brzine kretanja vozila do 20 i do 40 kilometara na sat.

Moguće su i povremene obustave saobraćaja zbog izlaska građevinske mehanizacije na put. Postavljena je saobraćajna signalizacija, čije poštivanje je obavezno.

U toku je izgradnja vijadukta "Mahovljani" na auto-putu Banjaluka-Doboj, na dionici Banjaluka-Prnjavor, zbog čega je petlja "Mahovljani" zatvorena za sav saobraćaj, a vozači mogu da koriste petlju "Aleksandrovac".

S ciljem bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu "9. januar" Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji "Prnjavor" i "Johovac".

Zbog izgradnje vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice, na lokalitetu Mahovljanske petlje u vremenu od 23.00 do 5.00 časova povremene su obustave saobraćaje u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

Izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila gradilišta, koja su angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Stanari kod Prnjavorske petlje.

Iz AMS najavljene su izmjene u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Prijedor-Sanski Most, na dionici Tukovi-granica Republike Srpske /Koprivna/, gdje je u toku izgradnja spojnog puta optičkim kablom.

Zbog izgradnje kružnog toka, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na raskrsnici u Milićima, a postavljena je privremena signalizacija.

U toku su radovi na sanaciji kolovoza kroz grad Trebinje na dijelu magistralnog puta. Teretni saobraćaj iz pravca LJubinja usmjerava se na kružnom toku desno, pa preko ulice Trebinjskih brigada i Kamenog mosta prema Bileći, a iz pravca Bileće, lijevo preko Kamenog mosta i Ulicom trebinjskih brigada.

Na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice zbog radova izmijenjen je režim saobraćanja.

Radovi na rekonstrukciji puta izvode se na regionalnom putu Bratunac-Zeleni Jadar, na području opštine Srebrenica.

Zbog rekonstrukcije kolovoza izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu na području opštine Srebrenica.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub povremene su obustave saobraćaja u trajanju od pet do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo i dionici Ukrina-Gornja Vijaka, zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom naizmjenično.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na regionalnom putu Bratunac tri-Drinjača na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila ukupne mase veće od tri i po tone i autobuse klase "M3", dok se zabrana ne odnosi autobuse "Drinatransa" Zvornik, koji saobraćaju na redovnim autobuskim linijama Zelinja-Zvornik, Bratunac-Polom-Zvornik, Bratunac-Polom-Bijeljina i Polom-Bratunac.

U toku je preventivna akcija "Da li vozite tehnički ispravno vozilo-provjerite" koju AMS Republike Srpske sprovodi u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Agencijom za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske i auto-moto društvima.

Stručne ekipe AMS Republike Srpske danas će od 9.00 do 14.00 časova u krugu Auto-moto društva "Krajina" u banjalučkom naselju Lazarevo besplatno preventivno kontrolisati tehničku ispravnost vozila na pokretnom tehničkom pregledu.

S obzirom na to da počinje sezona godišnjih odmora i da dolazi do povećanja mobilnosti na putevima, AMS Republike Srpske sprovodi ovu aktivnost s ciljem da se vozačima pomogne da pripreme svoje vozilo za duža putovanja i bezbjednije učestvuju u saobraćaju.

Na putevima u Federaciji BiH ovog jutra saobraćaj se odvija po suvom i mjestimično vlažnom kolovozu.

Zbog radova saobraćaj se sporije odvija na dionicama magistralnih puteva Jablanica-Mostar, Bradina-Konjic, Tuzla-Kalesija, Bugojno-Kupres i Karlov Han-Kolo, kao i na magistralnim putevima na području Živinica i Sanskog Mosta.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.