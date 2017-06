Ograničena brzina kretanja na magistralnom putu M-16.1

BANJALUKA - Na magistralnom putu M-16.1, zbog izgradnje dionice auto-puta Banjaluka-Prnjavor, režim saobraćaja biće izmijenjen do 31. avgusta, pa će ograničenje brzine biti do 20 i do 40 kilometara na čas, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

"Moguće su povremene obustve zbog izlaska građevinske mehanizacije na put, a postavljena je i signalizacija čije je poštovanje obavezno", navedeno je u saopštenju.

Zbog izgradnje auto-puta Banjaluka-Prnjavor izmijenjen je režim saobraćanja u zoni ukrštanja sa istoimenim magistralnim putem. Predviđeno je da radovi traju tri mjeseca.

U toku je sanacija klizišta i rekonstrukcija kolovoznog zastora na magistralnom putu M-4, dionica Banjaluka-Čelinac.

Na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice, režim saobraćanja izmijenjen je zbog radova koji će trajati do 26. juna.

Vozila na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo /LJubačevo/ i R-476 /dionica Ukrina-Gornja Vijaka/ saobraćaju naizmjenično jednom trakom zbog aktiviranog klizišta.

Na magistralnom putu M-18, dionica Brod na Drini-granica BiH/CG /Šćepan Polje/, zabranjeno je saobraćanje za sva vozila teža od 16 tona.

U Federaciji BiH vozila jutros saobraćaju nesmetano. Kolovoz je suv, a frekvencija vozila umjerenog intenziteta.

Izuzetak su dionice u gradskim centrima, gdje u jutarnjim časovima dolazi do pojačanog intenziteta saobraćanja.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.