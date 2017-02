Oko 3.000 ljekara u FBiH ide u generalni štrajk

SARAJEVO - Oko 3.000 ljekara u Federaciji BiH stupiće u generalni štrajk vjerovatno idući mjesec ukoliko do tada ne počnu pregovori o granskom kolektivnom ugovoru sa Sindikatom doktora medicine i stomatologije FBiH.

Odluka o štrajku donesena je juče, a njegov konkretan datum biće poznat za vikend na sjednici Upravnog odbora ovog sindikata.

Rifat Rijad Zaid, predsjednik Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH, istakao je juče da nekoliko mjeseci čekaju da počnu pregovori o granskom kolektivnom ugovoru s predstavnicima Ministarstva zdravstva FBiH, a da u međuvremenu nije odgovoreno ni na njihove brojne urgencije zbog čega je članstvo postalo nestrpljivo. Napomenuo je da su svi prije njih okončali te pregovore i imaju potpisane kolektivne ugovore. Na generalni štrajk upozoravali su od decembra.

"Morali smo donijeti konačnu odluku o generalnom štrajku"

"Morali smo donijeti konačnu odluku o generalnom štrajku. Iscrpili smo sve mogućnosti. Žalosno što se sve kod nas ostvaruje na mišiće. Naš jedini zahtjev je početak pregovora o granskom kolektivnom ugovoru. Ako do toga dođe u međuvremenu, štrajk se otkazuje", dodao je Zaid.

Naglasio je da su juče počele aktivnosti u vezi s pripremom štrajka, ali i da će tokom obustave rada, ako do štrajka dođe, biti zbrinjavani hitni slučajevi i dijeljena redovna terapija pacijentima, dok će svi ostali ostati "uskraćeni" za usluge ljekara. Podsjetio je da je Vlada FBiH dala saglasnost Ministarstvu zdravstva FBiH za počinjanje pregovore s ovim sindikatom, ali na to još čekaju. On nije mogao precizirati šta doktori traže kroz kolektivni ugovor, istakavši da će to biti stvar pregovora nakon čijeg eventualnog početka mogu izaći u javnost s nekim od zahtjeva. Dodao je da su među njima veće plate.

"Nas najviše boli status, ne samo materijalni, ali naravno i materijalni. Ali, boli nas nezadovoljstvo pacijenata. Nismo zadovoljni uslugom koju pružamo. Stvar je opreme, organizacije, ulaganja i postavljanja bitnih stvari na prvo mjesto", kazao je Zaid.

Iz Sindikata na čijem je čelu saopštili su da neće pristati na rušenje dostojanstva doktora koje se predviđa novim kolektivnim ugovorom potpisanim između Ministarstva i drugog sindikata, Sindikata uposlenih u zdravstvu FBiH. Navode da bi on doveo do još masovnijeg odlaska ljekara iz zemlje i iz javnog u privatni sektor, te da je potreban poseban kolektivni ugovor za ljekare i stomatologe.

Iz Ministarstva zdravstva FBiH juče nisu imali informacije o eventualnom početku pregovaranja niti su se oglašavali u vezi s najavljenim štrajkom.

Zaid je nepomenuo da u FBiH ima oko 6.800 doktora medicine i stomatologije, a u Sindikatu na čijem je čelu je njih 50 odsto, te bi njih oko 3.000 bilo u štrajku. Dodao je da ovaj sindikat nije organizovan u Zapadnohercegovačkom kantonu. Iz Strukovnog sindikata su građane zamolili za razumijevanje i strpljenje ako do štrajka dođe.

Protest zbog zabranjenog parkiranja

Zaposleni u Općoj bolnici "Prim. dr Abdulah Nakaš" u Sarajevu juče ujutro su održali protest, a nakon što im je zabranjeno da besplatno koriste parking koji se nalazi preko puta bolnice za privatna auta.

"U pitanju je nelegalno oduzimanje zemlje koja je pripadala Općoj bolnici, a koja je prethodne godine ugrunčena na općinu Centar. Htjeli smo ukazati na to i na ovaj način, osim što smo o svemu ranije obavijestili Tužilaštvo", kazao je juče Rifat Rijad Zaid, predsjednik Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH, inače uposlenik Opće bolnice.

Neki od okupljenih zaposlenika rekli su da je ova površina prodata 2004. godine za 20 KM po kvadratu iako je realna cijena 700 KM po kvadratu. Ovaj parking je općina Centar izdala "Zelenim beretkama", a parkiranje zaposlenim u bolnici je zabranjeno od petka.