Oprez: Mokri i klizavi kolovozi

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se odvija po mokrim i klizavim kolovozima, a magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz rijeke, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Odroni zemlje i kamenja na kolovoz mogući su posebno na putnim pravcima Karanovac-Kneževo-Ugar, Karanovac-Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Sarajevo-Foča, Foča-Šćepan Polje, Višegrad-Ustiprača-Rogatica i Višegrad-Brodar-Rudo.

Iz Auto-moto saveza naveli su da je, bez obzira na vremenske i saobraćajne prilike, posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno do 15. aprila.

Zbog deminerskih radova, saobraćaj je povremeno obustavljen na regionalnom putu Doboj-Novi Maglaj, u blizini naselja Rječica Donja.

U toku je izgradnja vijadukta "Mahovljani" na auto-putu Banjaluka-Doboj /dionica Banjaluka-Prnjavor/, zbog čega je petlja "Mahovljani" zatvorena za saobraćaj, a vozači mogu da koriste petlju "Aleksandrovac".

Zbog izgradnje vijadukta na magistralnom putu M-16, dionica Nova Topola-Klašnice, od 23.00 do 5.00 časova doći će do obustave saobraćaja, najviše do 30 minuta.

Saobraćaj je zbog izlaska mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj, izmijenjen na regionalnom putu Prnjavor-Stanari /sekcija Prnjavorska petlja/.

Na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice, zbog radova je izmijenjen režim saobraćanja. Predviđeno je da radovi traju do 26. juna.

Zbog bušenja i miniranja terena na magistralnom putu M-5, dionica Rogatica-Ustiprača, u mjestu Dub doći će do povremenih obustava saobraćaja u trajanju od pet do 15 minuta.

Na magistralnom putu M-18, dionica Brod na Drini-granica BiH/Crna Gora /Šćepan Polje/, zabranjeno je saobraćanje za sva vozila koja su teža od 16 tona.

Zadržavanja na graničnim prelazima u BiH nisu duža od 30 minuta.