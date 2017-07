Oprez vozači, učestali odroni

BANJALUKA - U većem dijelu Republike Srpske kolovozi su mjestimično mokri i klizavi, a učestali su odroni kamenja i zemlje na svim dionicama u usjecima i pored kamenih kosina.

Iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske posebno skreću pažnju na pravce Banjaluka-Crna Rijeka-Jajce, Karanovac-Kneževo-Ugar, LJubogošta-Pale, Sarajevo-Trnovo, u rejonu Krupačkih stijena i Dobro Polje-Miljevina-Brod na Drini.

Zbog radova na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja u zoni ukrštanja sa magistralnim putem Banjaluka-Prnjavor, pa je u oba smjera ograničena brzina kretanja vozila do 20 i do 40 kilometara na sat.

Moguće su i povremene obustave saobraćaja zbog izlaska građevinske mehanizacije na put.

Radi postavljanja led markera u tunelima "Laktaši" i "Klašnice" na auto-putu Gradiška-Banjaluka izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

U toku su radovi na izgradnji vijadukta "Mahovljani" na auto-putu Banjaluka-Doboj /dionica Banjaluka-Prnjavor/, zbog čega je petlja "Mahovljani", zatvorena za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

S ciljem bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu "9. januar" Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji "Prnjavor" i "Johovac".

Zbog izgradnje vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice /lokalitet Mahovljanske petlje/ u vremenu od 23.00 do 5.00 časova dolazi do obustava saobraćaja u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

Izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila gradilišta, koja su angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor. Izmjene u odvijanju saobraćaja planirane su u periodu od 7.00 do 19.00 časova.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj, izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Stanari, sekcija Prnjavorska petlja.

U Milićima je zbog izgradnje kružnog toka izmijenjen režim odvijanja saobraćaja na raskrsnici magistralnog puta i regionalnog puta Milići-Zeleni Jadar.

U toku su radovi na sanaciji kolovoza kroz Trebinje na dijelu magistralnog puta.

Teretni saobraćaj iz pravca LJubinja usmjerava se na kružnom toku desno, pa preko ulice Trebinjskih brigada i Kamenog mosta prema Bileći, a iz pravca Bileće, lijevo preko Kamenog mosta i Ulicom Trebinjskih brigada.

Na dijelu magistralnog puta Brčko-Bijeljina u rejonu Ljeljenče u toku su radovi na izgradnji-rekonstrukciji propusta. Saobraćaj se odvija prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji, odnosno naizmjenično jednom trakom.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub dolazi do povremenih obustava saobraćaja, u trajanju od pet do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Radovi na rekonstrukciji puta izvode se na regionalnom putu Bratunac-Zeleni Jadar, na području opštine Srebrenica.

Na regionalnim putevima R-414 Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo i dionici Ukrina-Gornja Vijaka, zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom trakom naizmjenično.

Na području Banjaluke zbog radova na sanaciji klizišta obustavljen je saobraćaj na lokalnom putu Bočac-Agino selo, lokalitet Panića okuka.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja, autobusi na liniji javnog prevoza putnika Agino selo-Banjaluka saobraćaće otežano, odnosno sa prekidom na navedenom lokalitetu i presjedanjem putnika.

U toku je preventivna akcija "Da li vozite tehnički ispravno vozilo-provjerite" koju AMS Republike Srpske sprovodi u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza, Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, Agencijom za bezbjednost saobraćaja i auto-moto društvima.

Stručne ekipe AMS besplatno će, preventivno, kontrolisati tehničku ispravnost vozila.

S obzirom na to da počinje sezona godišnjih odmora i da dolazi do povećanja mobilnosti na putevima, AMS Republike Srpske sprovodi ovu aktivnost s ciljem da se vozačima pomogne da pripreme svoje vozilo za duža putovanja i bezbjednije učestvuju u saobraćaju.

Na području Federacije BiH zbog radova na redovnom održavanju tunela Crnaja na magistralnom putu Konjic-Jablanica danas od 8.00 do 17.00 časova vozila će saobraćati usporeno, jednom trakom.

U toku su radovi na magistralnim putevima Vrapčići-Bišće Polje, Simin Han-Kalesija i Poriče-Kupres.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta.