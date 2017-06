Osman efendija Hasanbegović: Danas je puno smutljivaca koji iskrivljuju islam

Bajram je praznik mira, radosti i sreće, praznik praštanja i solidarnosti među ljudima i on se proslavlja u krugu porodice i rodbine, a praznična radost dijeli s rodbinom, prijateljima i poznanicima, kaže u intervjuu za "Nezavisne" Osman efendija Hasanbegović, najstariji imam na području Medžlisa Islamske zajednice Sanski Most.

Ističe kako je ovaj praznik kruna mjeseca ramazana, odabranog mjeseca tokom kojeg muslimani postom izgrađuju svoju ličnost i čine dobra djela, oplemenjujući tako sami sebe, ali i svijet u kojem žive. Inače, Osman ef. Hasanbegović je imam u sanskom džematu Zdena, a svoj posao savjesno i marljivo obavlja pune četiri decenije.

NN: Šta za muslimane predstavlja ovaj veliki praznik?

HASANBEGOVIĆ: Ramazan je za muslimane velika škola koja nas podučava činjenju dobra i plemenitih djela. Svrha posta je bogobojaznost, on nas uči da budemo svjesni Božje sveprisutnosti. Kada vjernik postane toga svjestan, njegove misli, djela i postupci su mnogo bolji i kvalitetniji. Post nije nametnut kako bi nam predstavljao poteškoću ili žrtvu, mi postom sami sebe izgrađujemo kao bolje i kvalitetnije ličnosti i u duhovnom smislu pokazujemo snagu svoje vjere. Jednostavno post nas čini boljim ljudima. Bajram dolazi na kraju ramazana, kao nagrada za sva naša odricanja i iskušenja. On donosi posebnu radost u srca svih vjernika koji su se pridržavali pravila, jer je ramazan obligatoran mjesec, koji sem posta podrazumijeva i obavezu obavljanja vjerskih dužnosti.

NN: Kakva je poruka ovogodišnjeg Bajrama u kontekstu brojnih iskušenja s kojima se danas suočavaju muslimani u svijetu, kao i rastuće islamske ksenofobije?

HASANBEGOVIĆ: Dani Bajrama su dani radosti. Njih dijelimo s najbližima, s porodicama, prijateljima, poznanicima i komšijama ma koje nacije ili vjere. Pravi musliman nikada svoju radost ne pretvara u tugu, jednostavno to je tradicija Bosne, nešto što je ukorijenjeno među bosanskim muslimanima. Pravi musliman ne može biti radostan ukoliko je nesretan onaj koji je pored njega, jednostavno to je u suštini naše vjere. Želimo svijetu uputiti poruku kako je islam vjera suživota, mira i tolerancije. Smatram da muslimani koji žive u Bosni i Hercegovini svojim načinom života, postupcima i ponašanjem mogu uputiti snažnu poruku svim muslimanima svijeta, iako i među nama ima izuzetaka, ali oni su uzrokovani nekim drugim stvarima koje se zbivaju u svijetu i gdje su žrtve upravo muslimani.

NN: Kolika je danas, s obzirom na pomenute okolnosti, odgovornost islamskih velikodostojnika kada je riječ o tumačenju prave poruke i suštine vjere?

HASANBEGOVIĆ: Naša odgovornost je izuzetno velika, jer je danas puno smutljivaca koji žele da tumače i iskrivljuju poruke naše vjere. Moramo se vratiti izvornom značenju Božjih riječi i to je jedini način da uspostavimo povjerenje, kako sami među sobom, tako i s našim komšijama, pripadnicima drugih naroda i konfesija. Mislim da bi bilo dobro, mislim na predstavnike svih vjerskih zajednica, da se udružimo, da djelujemo tako da nam svima bude bolje, da gradimo prosperitet i bolje društvo i Bog će to znati prepoznati i nagraditi.

NN: Muslimani Bajram proslavljaju u krugu svojih porodica i najbližih prijatelja. Međutim, posljednjih godina prisutna je estradizacija Bajrama, on se proslavlja ne neprikladan način u ugostiteljskim objektima i na drugim mjestima.

HASANBEGOVIĆ: To je zaista pitanje kojem treba posvetiti dosta pažnje. U mojoj mladosti Bajrami su obilježavani na potpuno drugačiji način, ali svako vrijeme nosi svoje. Međutim, moramo ukazati na neke pojave koje se vežu za Bajram, a nisu nikako u skladu s duhom i tradicijom islama. Zbog toga molimo one koji organizuju druženja uz alkohol ili druge poroke da ih ne vežu za Bajram. Mi nemamo ništa protiv takvih manifestacija, ali to nema nikakve veze sa našim praznikom, jer Bajram ima porodičnu, rodbinsku i prijateljsku vrijednost i toplinu i nema nikakve veze s ovakvim događajima.

NN: Bajram je praznik kada muslimani saosjećaju sa siromašnima i nemoćnima, s onima o kojima nema ko da brine. Također, tada se prisjećamo i naših najmilijih koji više nisu među nama. Koliko je danas važan taj osjećaj solidarnosti?

HASANBEGOVIĆ: U pravu ste, osjećanje solidarnosti s ljudima koji su u nevolji treba da bude osobina koja krasi svakog pravog muslimana. Za Bajram je vezan čitav niz starih i vrijednih običaja koje treba čuvati i njegovati. Moramo jedni drugima poželjeti sreću, zdravlje i posebno napredak, jer je on izuzetno važan za razvoj jedne zajednice. Sjetimo se naših bližnjih, starih i nemoćnih, komšija, rodbine, prijatelja, posjetimo naša mezarja. Važno je obići siromašne, pomoći im i uputiti riječi samilosti i suosjećanja. Pravi musliman ne može biti sretan ako je njegov komšija nesretan, jer se u Kuranu kaže kako nije pravi musliman onaj koji legne sit, a njegova komšija je gladan. Zbog toga pomozimo svima kojima je pomoć uistinu potrebna. Također, drugi dan Ramazanskog bajrama je Dan šehida, kada se sjećamo naših šehida, kada obilazimo naša mezarja i njegujemo uspomenu i sjećanje na njih.