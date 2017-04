Otežano odvijanje saobraćaja

BANJALUKA - U Republici Srpskoj, naročito u višim predjelima, saobraćaj se jutros odvija otežano, jer na kolovozu ima raskvašenog snijega, dok se u nižim krajevima vozi po pretežno mokrim i klizavima kolovozima, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Ekipe putne službe intervenišu na svim dionicama gdje je neophodno.

Na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina povećena je opasnost od odrona zemlje i kamenja na kolovoz.

Zbog izvođenja artiljerijskog bojevog gađanja Oružanih snaga BiH na vojnom poligonu Manjača danas i sutra od 8.00 do 16.00 časova biće izvršena privremena obustava saobraćaja na dionici regionalnog puta Han Kola-Stričići.

Tokom obustave saobraćaj će biti preusmjeren na alternativni put Han Kola-Ledenice-Stričići.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraća se bez posebnih ograničenja, po pretežno mokrim i klizavim kolovozima.

Na dijelu magistralnog puta Brčko-Bijeljina, u rejonu LJeljenče, zbog sanacije kolovoza saobraća se naizmjenično, jednom trakom od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog bušenja i miniranja terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub aktuelne su povremene obustave saobraćaja, do 15 minuta, u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Zbog deminiranja na snazi su privremene obustave saobraćaja na regionalnom putu Doboj-Novi Maglaj, u blizini naselja Rječica Donja, svakim danom od 7.00 do 16.00 časova, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Deminerski radovi u toku su i na regionalnom putu Srebrenica-Skelani, u mjestu Kragljivode. Od 8.00 do 16.00 saobraćaj se obustavlja 30, a propušta 10 minuta.

Zbog izgradnje vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice, lokalitet Mahovljanske petlje, od 23.00 do 5.00 časova saobraćaj se obustavlja u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta.

Režim saobraćanja izmijenjen je, zbog radova, na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, i dionica Ukrina-Gornja Vijaka, zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

Na dionici magistralnog puta, Brod na Drini-Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U Federaciji BiH je, zbog novih snježnih padavina, otežano saobraćanje na većini puteva, posebno u višim planinskim predjelima gdje snijega na kolovozu ima od dva do pet centimetara.

IZ AMS upozoravaju na dosta slomljenog drveća koje je palo na kolovoz pod težinom snijega, kao i na odrone kamenja na kolovoz.

Na magistralnom putu Sarajevo-Vogošća zbog radova na redovnom održavanju tokom dana formiraju se duže kolone vozila u oba smjera.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

Zbog radova u Crnoj Gori, na graničnom prelazu Klobuk, Ilino Brdo-Vilusi, saobraćaj se obustavlja od 9.00 do 11.00 i od 13.00 do 15.00 časova.

Duže kolone vozila povremeno se formiraju na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja zbog radova koji još traju na području Hrvatske.