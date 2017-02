Otežano saobraćanje na magistralnom putu Gradiška - Kozarska Dubica

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, u mjestu Gašnica, došlo je do oštećenja kolovoza zbog čega vozila saobraćaju otežano, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

U Srpskoj vozila jutros saobraćaju po pretežno suvim kolovozima.

Zbog izgradnje vijadukta na magistralnom putu M-16, dionica Nova Topola-Klašnice /lokalitet Mahovljanske petlje/, do 31. decembra, od 23.00 do 5.00 časova, dolaziće do obustave saobraćaja u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta tokom navedenog perioda.

Izmijenjen je režim saobraćanja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor zbog regulisanja ulaza i izlaza vozila gradilišta na magistralni put, a koja su angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor.

Radi bezbjednog saobraćanja na auto-putu "9. januar" /Prnjavor-Doboj/, uspostavljen je poseban režim saobraćanja u području petlji "Prnjavor" i "Johovac", kao i na regionalnom putu R-474 i magistralnom M-17.

Na regionalnom putu R-476, dionica Ukrina-Vijaka, u Vijačanima, zbog sanacije kolovoza vozila saobraćaju povremeno jednom trakom.

U Federaciji BiH putevi su mokri ili vlažni, a odroni zemlje ili kamenja učestali su na dionicama preko planinskih prevoja.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Radovi na teritoriji Hrvatske i dalje su aktuelni na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja, pa se na ovim prelazima tokom dana saobraća usporeno.