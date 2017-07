Otvoriti granični prelaz u Novom Gradu za transport robe

Novi Grad - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra logičnim da granični prelaz u Novom Gradu ponovo bude otvoren za transport robe, jer od Gradiške do Izačića gotovo da nema nijednog graničnog prelaza za robni promet.

Dodik je rekao da to onemogućava i ugrožava razvoj ovog kraja, te istakao da je opštinska vlast u Novom Gradu uradila sve da bi bili ispunjeni uslovi da granični prelaz bude otvoren za transport robe.



"I ranije smo potencirali pitanje tog prelaza ali sada je važno da to nije stvar Hrvatske već EU. To su instance koje moramo da animiramo da bi moglo doći do toga", rekao je Dodik večeras novinarima u Novom Gradu poslije susreta sa načelnikom opštine Miroslavom Drljačom.



Kad je riječ o najavi izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj, u neposrednoj blizini granice sa opštinom Novi Grad, Dodik je rekao da su nadležni u Republici Srpskoj i BiH uradili sve da ovo međudržavno pitanje bude razmatrano i riješeno na najbolji način.



Dodik je najavio da će uskoro ponovo posjetiti ovu opštinu u pratnji ministara koji mogu pomoći u rješavanju pitanja važnih za Novi Grad.



Dodik je istakao da je republička vlast u prethodnom periodu u Novom Gradu realizovala značajne projekte.



"Nakon lokalnih izbora ovdje imamo kontinuitet vlasti, politička situacija je stabilna. Ovdje sam da dam podršku lokalnoj vlasti da rade kako bi najbolje razvili ovu opštinu", rekao je Dodik, nakon povratka sa Velebita gdje je prisustvovao "Danu sjećanja na Jadovno 1941".



On je dodao da stabilna politička situacija u Novom Gradu omogućava da se lokalna vlast uz podršku republičkih institucija posveti ekonomskim i privrednim pitanjima u ovoj lokalnoj zajednici.



Drljača je rekao da je tokom susreta bilo riječi i o projektu proširenja kapaciteta dječijeg obdaništa.



"Imamo projekat Razvojnog programa UN koji predviđa učešće lokalne zajednice i dobili smo obećanje da će 50 odsto sredstava refundirati kabinet predsjednika", naveo je Drljača.



On je dodao da je Dodik rekao da postoji mogućnost da kabinet predsjednika uplati i 50 odsto sredstava za nekretnine "Kozaraprevoza" za koje sud provodi licitaciju, što bi bila velika pomoć opštini Novi Grad.