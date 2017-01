BANJALUKA - Planinarsko društvo "Kozara" organizuje 15. januara petu jednodnevnu planinarsku akciju "Zimsku banjalučku transverzala".

Okupljanje planinara je u devet časova ispred Fabrike obuće "Bema".

"U šetnju idemo stazom koja vodi preko Rajnerovog vrela, do izletišta Trešnjik i dalje prema spomeniku na Banj brdu. Spuštamo se do Srpskih toplica, gdje prelazimo viseći most, pa idemo kanjonom Suturlije do našeg konačnog odredišta, a to je dom na Šibovima", kažu iz ovog društva.