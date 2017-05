PDV i marža oborili bi još cijenu lijekova

SARAJEVO, BANJALUKA - Nakon što u apotekama u BiH početkom juna pojeftine lijekovi, vlasti bi pored ujednačavanja maloprodajnih marži trebalo da razmišljaju o smanjenju PDV-a na tu vrstu robe.

"Ono što ima osnove snižavati je stopa PDV-a na lijekove jer je u BiH najviša u regionu, a možda i u svijetu", rekla je Biljana Tubić, pomoćnik direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Što se tiče PDV-a, u BiH iznosi 17 odsto i isti je za svu robu koja se nalazi na tržištu, dok se u zemljama regiona i Evrope primjenjuje različita stopa na lijekove. Ta stopa u Hrvatskoj iznosi pet odsto, Srbiji, Austriji i Italiji deset odsto, Sloveniji nešto malo manje, dok u Crnoj Gori ta stopa po kojoj su oporezovani lijekovi iznosi sedam odsto.

Sagovornici s kojima smo razgovarali o ovoj temi kažu da pored smanjenja PDV-a, što je malo izvjesno, postoji još jedan način na koji je moguće doći do nižih cijena lijekova, a to je intervencija na maloprodajne marže koje se sada u BiH u pojedinim kantonima kreću i do 25 odsto. Ti sagovornici ističu da je Pravilnik o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova koji je izradila Agencija za lijekove i medicinska sredstva svakako najvažniji korak ka nižim cijenama, ali da treba razmišljati i u smjeru nižih maloprodajnih marži, pogotovo na one skuplje lijekove.

Recimo, kada Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH odredi maksimalnu veleprodajnu cijenu lijeka od 1 KM, trgovac u veleprodaji taj lijek može prodati po maksimalno 1,08 KM, a dalje u apoteci i po primjeni maksimalne maloprodajne marže koja u RS iznosi 20 odsto taj lijek može koštati 1,216 KM. Kada bi ta maloprodajna marža bila ograničena na, recimo, deset odsto, cijena tog istog lijeka bila bi nešto više od 1,1 KM, što znači da bi ušteda na lijeku od 1 KM za građane bila 10 feninga, što nije puno, međutim na skupljim lijekovima to bi bilo daleko više.

"Trenutno je ta marža različita u jednom i drugom entitetu. S njima nismo vodili razgovore po ovom pitanju. Marže treba usaglasiti, ali ne i smanjivati", rekla je Tubićeva.

Ta maksimalna maloprodajna marža na lijekove trenutno u Republici Srpkoj iznosi 20 odsto i definisana je Uredbom o ograničavanju marži u prometu robe koju je donijela Vlada RS na osnovu Zakona o regulisanju cijena i, kako stvari sada stoje, u doglednoj budućnosti sasvim sigurno se neće mijenjati.

"Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS nije razmatralo to pitanje niti je to u našoj nadležnosti", rekli su nam juče u ovom ministarstvu.

Podsjećanja radi, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH već je objavila maksimalne veleprodajne cijene lijekova u BiH i trenutno veletrgovci svoje cijene usklađuju sa onima koje je objavila Agencija.

"Očekujemo da bi cijene lijekova u apotekama trebalo da budu usaglašene sa cijenama koje je Agencija objavila početkom juna ", rekla je Tubićeva.

Stope PDV-a u nekim državama

17 odsto BiH

10 odsto Srbija, Austrija i Italija

7 odsto Crna Gora

5 odsto Hrvatska