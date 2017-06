Pacijentkinja iz Viteza: U teškom stanju me izbacili iz bolnice bez otpusne liste

SARAJEVO, VITEZ Branka Komšić iz Viteza tvrdi da je 3. juna otpuštena s Odjela neurohirurgije Univerzitetskokliničkog centra Sarajevo u gorem stanju nego što je došla, da joj nisu dali ni otpusnu listu ni bilo kakav nalaz.

Kako kaže, u bolnicu je ušla na svojim nogama spremna za operaciju, a izvezli su je u kolicima, u stanju u kojem joj je svakog dana sve gore.

Branka boluje od težeg oblika epilepsije, a u proteklom periodu je čak i pod ogromnom količinom tableta koje pije skoro svakodnevno doživljavala napade. Zbog toga se i uz konsultaciju sa doktorima iz Sarajeva odlučila na operaciju. Nadala se, kaže, boljem stanju, a ne ovome što je dočekala.

"Dok sam išla prema bolnici u Sarajevu nazvali su me i rekli da imaju problema, to jest da nemaju mikroskopsku kesu koja se koristi u toj operaciji. I dobro, pošaljem rodbinu i oni kupe i to od para koje sam pozajmila", kaže Komšićeva.

Prvog dana joj u bolnici nisu ništa radili, a drugog dana joj se stanje pogoršalo.

"Drugi dan sam imala seriju napada, nakon čega su me stavili u vještački izazvanu komu. Kada sam došla sebi bila sam na intenzivnoj, onda su me prebacili na odjel, gdje sam opet dobila napad", kaže ona.

Komšićeva ističe da joj nakon toga operaciju nisu uradili, kući su je poslali, to jest, kako ističe, bukvalno otjerali u subotu, bez otpusne liste i nalaza.

"Kada sam pitala zašto nema otpusne liste, niko mi nije dao objašnjenje, navodno treba neke korekcije raditi i to je to. Oni su mene poslali nepokretnu kući, noge mi ne funkcionišu, ja sam u kolicima od tada, mogu napraviti eventualno tri koraka uz nečiju pomoć. Čitavo tijelo mi je toliko slabo da šolju s vodom jedva podignem", kaže Komšićeva.

U razgovoru s njom se primijeti i da veoma teško priča.

"Ne znam ni za to ništa, pitala sam, nisu mi doktori dali nikakvo objašnjenje, znam samo da su mi oštećene glasnice, ali od čega stvarno ne mogu reći. U suštini sve ovo sam u pogoršanju stanja doživjela nemarom doktora i vjerovatno pogrešnom terapijom koju su mi davali", kaže ona.

Na pitanje da li je išla poslije izlaska iz UKCS ponovo kod doktora ili možda planira, odgovara kome?

"Majka je išla kod njih tražiti nalaze, otpusnu listu, oni su se samo izderali na nju i otjerali je", ističe Komšićeva.

Ova tridesettrogodišnjakinja kaže da joj je žalije njenih ukućana, pogotovo osmogodišnje kćerkice, koja je mora gledati ovako bolesnu, nego sebe same.

"Zbog njih mi je najteže, zato sam se i obratila medijima da upozorim druge pacijente kome život povjeravaju", govori ona.

Dodaje da bi tužila bolnicu zbog takvog ponašanja prema njoj, ali da zna kako od toga ne bi ništa dobila.

"Da imam nekog jakog advokata tužila bih ih, ali kada znam da su oni prejaki, protiv Sebije teško, ko njoj šta može", kaže Komšićeva.

Za tvrdnje koje je iznijela pacijentkinja Branka Komšić i zašto nije dobila otpusnu listu i nalaz tražili smo zvanični komentar od UKC Sarajevo, ali od petka do danas nikakav odgovor nismo dobili.

"Imamo vaš kontakt", bila je jedna od najčešće izgovorenih rečenica od strane Službe za odnose s javnošću UKC Sarajevo.