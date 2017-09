Pet prijava za tri mjesta UO Agencije za razvoj visokog obrazovanja

SARAJEVO - BiH gotovo godinu dana pokušava izabrati članove Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, a zbog malih naknada i rigorozno postavljenih uslova konkursa pristiglo je tek pet prijava za tri mjesta.

"Prije je za tu poziciju bilo od 20 do 25 prijava, a sada imamo njih pet. Da li će se pojaviti na intervjuu - ne znam, jer nikome se iz mjesta koja su udaljena ne isplati da tu rade jer sami plaćaju prevoz, smještaj, itd. Sigurno je zbog toga mali odziv i više ne mogu da garantujem da su to najbolji. Po meni, to nije rješenje za visoko obrazovanje, koje ima mnogo problema", rekla je Zdenka Džambas, član Privremene zajedničke komisije oba doma parlamenta BiH za sprovođenje procedure za izbor članova.

Podsjećanja radi, osnovni problem zbog čega se kandidati ne prijavljuju za tu funkciju je odluka Savjeta ministara BiH da se naknade za rad u UO ograniči na maksimalno 475 KM, a s druge strane postavljeni su rigorozni uslovi da kandidati moraju biti redovni profesori, doktori nauka sa objavljenim naučnim radovima, itd.

"Nemam namjeru da za tih pet ljudi koji su se prijavili kažem da nisu dobri, ali ponavljate konkurs toliko puta i opet se prijavi njih pet. Postoji priča da se iz odluke o maksimalnim naknadama izuzmu neke agencije i odbori, ali to ne znam", rekla je Džambasova, nazivajući tu odluku o ograničavanju naknada populističkom.