Petogodišnjem Eldaru iz Dervente potrebna pomoć

DERVENTA - Udruženje "Sunce" pokreće humanitarnu akciju za Eldara Jusića, petogodišnjaka iz Dervente, koji boluje od rijetke bolesti Fibrosis cystica-Cistična fibroza.

Cistična fibroza je bolest koja ugrožava rad vitalnih organa, a najviše pogađa respiratorni sistem, pankreas, bubrege i jetru.

Eldar se pet godina u koštac hvata sa ovom opakom bolešću, uz neizmjernu brigu roditelja, njegovih ljekara i starije sestre, a sada mu treba i naša pomoć.

Da bi dječakov život bio kvalitetniji neophodno je nabaviti aparat "Vest hil".

To je aparat koji će roditelji koristiti u kućnim uslovima, te na taj način pomoći Eldaru da se lakše nosi sa tom bolešću. On svakodnevno prima posebne inhalacije i do šest puta dnevno i njegov imuni sistem je narušen. Pored svega dječak ima i dijabetes tip I, i prima insulin. Mnogo je dodataka ishrani, lijekova i eliksira koje ovaj dječak mora redovno uzeti kao sastavni dio terapije.

Aparat košta 25 000KM. Molimo sve one koji mogu i žele da pomognu Eldaru.

Ako želite kontakt sa roditeljima, možete pozvati njegovog oca Edina na tel: +387-65-939-238

Sredstva možete uplatiti na račun otvoren kod NOVA BANKA A.D.

Na ime: Jusić Edin

Broj računa: 555-008-81468505-64

Svrha doznake: Pomoć za Eldara

Uplate iz inostranstva – EVROPA

BA395550000030622336

JUSIC EDIN

VOJVODE P.BOJOVICABB

DERVENTA BIH

SWIFT: DEUTDEFFXXX

DEUTSCHE BANK AG

FRANKFURT AM MAIN

NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA

SWIFT: NOBIBA22

Za uplate iz -USA

NOVA BANKA A.D. BANJA KUKA

SWIFT: NOBIBA22

BA395550000030622336

JUSIC EDIN

VOJVODE P. BOJOVICA B.B.

DERVENTA BIH

SWIFT: BKTRUS33XXX

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERK

NEW YORK,NY USA

(derventacafe.com)