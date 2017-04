Peulić na crti s Mišićevom?

BANJALUKA - Tane Peulić, predsjednik Granskog sindikata metalske industrije i rudarstva RS, je najizvjesniji kandidat koga dio sindikalaca želi vidjeti na crti s Rankom Mišić, aktuelnom liderkom Saveza sindikata RS, a kako saznajemo, mogao bi biti i još jedan kandidat iz realnog sektora.

Do izbora za predsjednika Saveza sindikata Republike Srpske ostalo je oko mjesec dana, a već je u sindikalnim redovima došlo do raskola.

Podsjećamo, Sindikat uprave je donio zaključak o nepovjerenju Mišićevoj, a istakli su i potrebu za reformom Saveza sindikata RS.

Kako saznajemo od dijela radnika ETF Stanari, želja dijela "sindikalne opozicije" za novog predsjednika je da to bude neko iz realnog sektora i to najvjerovatnije Tane Peulić. Opet dio sindikata predložiće Mišićevu za kandidata, kojoj bi to bio četvrti mandat ako prođe.

Peulić nam kaže kako nije razmišljao o kandidaturi, te da ima previše posla u svom sektoru.

"Možda je to razmišljanje kolega, ali nema govora o tome. Mi u našem sindikatu imamo i previše posla, svaki dan smo na terenu tako da nisam pomišljao na to", kazao je Peulić.

Velika je vjerovatnoća da se pojavi još jedan kandidat iz realnog sektora čije ime se u ovom trenutku drži u tajnosti. U tom slučaju bi glasanje bilo tajno, za razliku od situacije kada su samo dva kandidata u opticaju, tada se novi predsjednik bira aklamacijom.

Obrad Belenzada, predsjednik Konfederacije sindikata RS, kazao je kako je i logično da predsjednik Saveza bude osoba iz realnog sektora koja poznaje situaciju na terenu.

Božo Marić, potpredsjednik Sindikata uprave, kazao je da se oni protive autokratiji Ranke Mišić te tvrdi da je u posljednje četiri godine došlo do ozbiljne erozije Saveza sindikata zbog čega su mnoge sindikalne organizacije istupile iz krovne organizacije.

"Sindikat ima 100.000 članova, a na protestu protiv novog zakona o radu je bilo oko 4.000 ljudi, to je znači četiri odsto od ukupnog broja. Da li to znači da se u Savez sindikata nema povjerenje", navodi Marić.

U Sindikatu uprave traže reformu Saveza sindikata, koja je, kažu, neophodna jer je "postojeći sistem nepravedan i zastario".

"Predsjedništvo Saveza sindikata čine svi predstavnici granskih sindikata, predsjednik Saveza i sekretar i tu smo mi redovno preglasavani, bez obzira na to što smo drugi najbrojniji, imamo 10.000 članova i učestvujemo sa 20 odsto u finansiranju SS RS. Mi samo hoćemo koliko članova - toliko glasova. To je svugdje u svijetu riješeno samo kod nas nije, Sindikat se mora modernizovati", kazao je Marić.

Prema njegovim riječima, SS RS ovako kako danas funkcioniše ima dvije skupštine, kongres i Generalno vijeće, što nije slučaj nigdje u svijetu.

"Generalno vijeće može biti samo izvršni organ, a predsjedništvo kolegijalni, a kod nas je slučaj da imamo dvije skupštine, a da je Predsjedništvo SS RS izvršni organ", kazao je Marić.

Kada je u pitanju kandidat za novog predsjednik, Marić kaže da je jedino sigurno da neće biti niko iz Sindikata uprave.

Mišićeva je kazala kako Božo Marić "nije neko ko zaslužuje komentar predsjednice Sindikata".

"Predsjednica SS RS sprovodi Statut i radi posao za koji je zadužena. Političke igre neću i ne želim da komentarišem. Političke kohabitacije nisu dobre i o tome će vrijeme govoriti", istakla je Mišićeva.