Pijani službenik Granične policije se autom zabio u restoran, pa pobjegao

SARAJEVO - Zaposlenici Granične policije Bosne i Hercegovine, tačnije Centralne istražne kancelarije, u utorak su u sarajevskom restoranu "Braća Mujić" na Stupu imali svečanost koja je završila skandalom zbog ponašanja jednog od zaposlenika.

Zaslužnim zaposlenicima na ovoj svečanosti podijeljene su novčane stimulacije kao nagrada za dobro obavljanje posla. Proslava je protekla dostojanstveno i bez incidenta sve do momenta dok se veselo društvo nije počelo razilaziti.

Prilikom odlaska iz restorana, saznaje Faktor, državni službenik u Centralnoj istražnoj kancelariji Predrag Krsmanović, pijan je sjeo za volan svoga automobila, nakon čega se zabio u restoran i slupao staklene portale. Krsmanović se nakon ovog incidenta dao u bijeg. U potragu za njim se dala i sarajevska policija, ali je i njima pokušao pobjeći. Na kraju ga je policija ipak odvela na triježnjenje u policijsku stanicu, jer je imao 1,75 promila alkohola u krvi.

Pričinjena materijalna šteta na restoranu iznosi oko 10.000 KM, prema procjeni njegovog vlasnika koji je to saopštio pripadnicima GPBiH.

Svečanosti i skandalu je svjedočio i načelnik Centralne istražne kancelarije Semir Pašanbegović, koji cijeli slučaj nije prijavio u GPBiH kako to interne procedure u ovoj policijskoj agenciji nalažu, pa tako, kako Faktro saznaje, događaj nije ni zaveden u internom biltenu GPBiH.

Semir Pašanbegović je 2015. godine je u saobraćajnoj nesreći na autoputu Sarajevo – Zenica slupao novog službenog Golfa 7. Protiv Pašanbegovića je tad pokrenut disciplinski postupak koji je okončan odustajanjem disciplinskog tužioca od disciplinskog gonjenja Pašanbegovića na glavnom pretresu, iako je procijenjena šteta na vozilu bila totalna.

Što se Krsmanovića tiče, prema internim procedurama, on je nakon incidenta u utorak trebao biti suspendovan, ali je trenutno na bolovanju.

- Policajci u GPBiH su ogorčeni. Ne zna se šta je gore, to što se takav incident dogodio ili to što se sve pokušalo zataškati. Neke ovdje šalju na disciplinski radi slomljenog retrovizora na autu, a miljenici mogu pijani divljati i to se pokušava sakriti - kaže za Faktor jedan od zaposlenika Granične policije BiH.

Sanela Dujković, portparolka Granične policije BiH, danas nije niti potvrdila niti demantovala ove navode u vezi incidenta. Da su saznanja Faktora tačna potvrdili su iz restorana gdje je organizovana proslava GP-a.

