Podvig planinara: Novu godinu dočekali na vrhu Zelengore

FOČA - Polarna temeperatura i jak sjeverac nisu uspjeli da pokolebaju četvoricu fočanskih planinara, koji su u "najluđoj" noći uspjeli da se popnu na Bregoč, najveći vrh Zelengore i Novu godinu dočekaju na 2.014 metara iznad mora.

Predsjednik Planinarskog društva "Zelengora" i jedan od učesnika akcije Karlo Šimović ispričao je Srni da se, pri udarima vjetra, temperatura spuštala i do minus 25 stepeni Celzijusovih, ali da su bili dobro obučeni.



"Nikada u životu nisam doživio toliku hladnoću, ledio se dah i krv u žilama, a kada smo izašli na vrh vidjeli smo da nam je zaledilo i pivo i hrana u rančevima, pa smo Novoj godini nazdravili čajem iz termoske. Ja sam imao tri kape na glavi i opet sam osjetio kako vjetar probija", priča Šimović.



Uspon je trajao četiri sata, sat vremena duže od planiranog, jer od snježnih smetova nisu uspjeli da se automobilom probiju do predviđene polazne tačke.



Šimović navodi da je noć bila vedra, ali mračna, zbog mladog mjeseca, pa se moglo vidjeti samo onoliko koliko dobacuje svjetlost čeonih lampi. Koristili su navigaciju, a pomogle su im i markacije na stazi.



"Na nekim mjestima visina snijega je bila mala, a onda odjednom upadneš u snijeg do pasa. Vjetar je stvarao nanose. Na vrhu se nismo mnogo zadržavali, ispratili smo staru i dočekali novu godinu, čestitajući jedni drugima, ali nazdravljajući i planinskoj ljepotici, po kojoj je nazvano naše društvo", veli Šimović.



On je dodao da su svi bili prezadovoljni i oduševljeni zbog uspješno izvedene akcije, te da im je malo nedostajalo da se sretnu sa povećim medvjedom, jer su pronašli svježe tragove ogromnih šapa na samom vrhu.



Možda je za neke ovo bio sulud potez, ali za četvoricu mladića, koji su odrasli na fočanskim planinama, rijekama i šumama, ovo je bila još jedna potvrda njihove ljubavi prema prirodi i zahvalnosti na svemu što im ona pruža.



Novu godinu na Bregoču dočekali su Srđan Kulić, Dejan Lučić, Đorđe Miletić i Karlo Šimović.