BANJALUKA- Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske sprovešće danas i sutra pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu brzine kretanja vozila i utvrđivanja alkoholisanosti vozača, kod kojih je neprilagođena brzina bila uzrok čak 24,9 odsto nezgoda u prva tri mjeseca.

U saopštenju se podsjeća da je neprilagođena brzina kretanja vozila bila uzrok 481 od 1.932 nezgode koliko ih je evidentirano u tom periodu u Srpskoj.

U prva tri mjeseca ove godine policijski službenici iz saobraćaja su isključili 3.956 vozača, od čega 3.130 zbog vožnje pod uticajem alkohola i 48 zbog vožnje pod uticajem opijata, saopšteno je iz MUP-a.

Na području Policijske uprave Trebinje pojačana kontrola učesnika u saobraćaju počela je 20. aprila a trajaće do 10. maja i uz korišćenje savremenih radarskih sistema.

MUP je apelovao da se svi učesnici u saobraćaju ponašaju odgovorno, poštujući propise, te tako zaštite svoj, ali i živote drugih učesnika u saobraćaju.

Izvještaj o stanju na putevima

Većina puteva jutros je prohodna , ali vozače upozoravamo na sniježne padavine, u brdskim i planinskim predjelima RS . I dalje se saobraćaj najteže odvija preko Kneževa, na putnom pravcu Karanovac-Ugar, prema Travniku, gdje je snijeg težak (mokar), a dodatno vjetar ga nanosi na kolovoz, tako da je čišćenje i posipanje ove dionice veoma otežano i usporeno.

Otežano se saobraća i preko Romanije a za teretna vozila sa prikolicom i šlepere zabrana je saobraćaja na ovom putnom pravcu. Na putnom pravcu Vlasenica-Han Pjesak preko prevoja Han Pogled takođe se saobraćaj odvija otežano posebnu pažnju skrećemo vozačima teretnih vozila.

Mjestimično raskvašenog snijega ima i na prevojima Mliništa, Rogoj i Borja ali se saobraćaj odvija redovno, bez zastoja. Neophodna je maksimalno oprezna i sporija vožnja, uz obaveznu upotrebu zimske opreme.U nižim područijima povremeno pada kiša ili susnježica, pa su kolovozi mokri i klizavi.

Zbog niske jutarnje temperature, moguća je poledica, posebno u višim, planinskim predjelima, preko mostova i nadvožnjaka, te na prilazu tunelima.

Na svim dionicama u usjecima i pored kamenih kosina, upozoravamo na učestale odrone zemlje ili kamenja na kolovoz.

Na putevima na kojima se izvode radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj

Radi postavljanja rasvjete na priključnoj rampi na autoput,doći će do izmjene u režimu saobraćaja na mag.putu M-16,Gradiška-Banja Luka, u mjestu Klašnice.(od 19.04-19.05.2017.godine).Saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom čije je poštovanje obavezno.

Na autoputevima E-661 Banja Luka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraćaj se odvija bez posebnih ograničenja, po mokrim i klizavim kolovozima.

Na dijelu mag. puta M-14,1 Brčko – Bijeljina, u rejonu Ljeljenče, izvode se radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega se saobraćaj od 07 do 17 h odvija naizmjenično, jednom trakom.

Zbog izvođenja deminerskih radova, dolazi do privremene obustave saobraćaja na regionalnom putu R-456 Doboj-Novi Maglaj, (u blizini naselja Rječica Donja). Obustava saobraćaja je svakim danom u vremenu od 07-16h,a u intervalima od 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja. (do 03.05.2017.).

Deminerski radovi izvode se i na reg. putu R-453 Srebrenica-Skelani, u mjestu Kragljivode. U vremenu od 08-16 h saobraćaj se obustavlja 30, a propušta 10 minuta. Radovi se ne izvode u dane vikenda i praznika. (Povremene obustave u odvijanju saobraćaja su planirane do 08.06.2017)

U toku su radovi na izgradnji vijadukta „Mahovljani“ na autoputu Banja Luka – Doboj (dionica Banja Luka – Prnjavor), zbog čega je petlja „Mahovljani“, zatvorena za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Zbog radova na izgradnji vijadukta na magistralnom putu M-16, dionica Nova Topola-Klašnice (lokalitet Mahovljanske petlje) u vremenu od 23:00 do 05:00 časova dolaziće do obustava saobraćaja u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog vremenskog perioda

Izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu M-16.1 Klašnice 1-Prnjavor, zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila gradilišta, koja su angažovana na izgradnji autoputa Banja Luka-Prnjavor (na stacionaži km 25+980 i km 24+910 u mjestu naseobina Lišnja i Puraći), (na stacionaži km 8+800 i km 9+700, 26+700), (na stacionaži km 25+750, naseobina Lišnja) (na stacionaži km 21+950, naseobina Lišnja) (Sekcija Đokin potok na stacionaži od km 29+855 do km 31+085). Izmjene u odvijanju saobraćaja su planirane do 31.12.2017, u vremenskom periodu od 07.00h do 19.00h.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji autoputa Banja Luka-Doboj, izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu R-474 Prnjavor-Stanari, sekcija Prnjavorska petlja (na stacionaži od km 0+417 do km 0+605) Izmjene u odvijanju saobraćaja su planirane do 31.12.2017.

U cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja na autoputu "9. januar" Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji "Prnjavor" i "Johovac", kao i na regionalnom putu R-474 i magistralnom M-17, sa uredno postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice zbog radova izmijenjen je režim saobraćanja. (Predviđeno je da radovi traju do 26.06.2017. godine.) Molimo vozače da na pomenutoj dionici, poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na regionalnim putevima R-414 Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo i R-476 dionica Ukrina-Gornja Vijaka, zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

BANJA LUKA:

Zbog održavanja javnih skupova-manifestacija povodom obilježavanja 22. aprila- Dana Grada Banja Luka, koji će biti organizovan 21. i 22.04.2017. godine na prostoru Trga Krajine i u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića, privremeno će biti obustavljen saobraćaj danas 21.04.2017. godine u vremenskom periodu od 17:00 do 23:30 časova i od 08:00 časova, 22.04. do 02:00 časa, 23.04.2017. godine na dijelu Ulice Kralja Petra I Karađorđevića, od raskrsnice sa Alejom svetog Save do raskrsnice iste ulice sa Ulicom Marije Bursać.

Takođe, u sklopu pomenutih manifestacija povodom obilježevanja Dana Grada Banja Luka, zbog održavanja 17. međunarodne atletske ulične trke „Banja Luka 2017“ privremeno će biti obustavljen saobraćaj danas, 21.04.2017. godine u vremenu od 12:00 do 16:00 časova na dijelu Ulice Kralja Petra I Karađorđevića, od raskrsnice sa Alejom svetog Save do raskrsnice iste ulice sa Ulicom Marije Bursać.

U informativnoj službi AMS RS, u upotrebi je već duže vrijeme poseban broj "vozačke solidarnosti" - 066/823-000 - na koji vozači mogu da pošalju SMS poruku i obavijeste dežurne radnike Informativno-dispečerskog centra AMS RS o vanrednim zastojima, saobraćajnim nezgodama ili drugim problemima na putu. Vozači, obavjestite AMS RS o zastojima i problemima na putu putem SMS broja "vozačke solidarnosti" - 066/823-000 i 065/492-029. Zbog velikog broja poziva na broj 1285 informacije o stanju na putevima i pomoć na putu u Republici Srpskoj možete dobiti i na dva mobilna telefona 066/823-000 i 065/492-029.

AMS RS poziva vozače da se prije polaska na put upoznaju o stanju na putevima putem brojeva 1285, 066/823-000 ili putem internet stranice www.ams-rs.com.

PREVENTIVNE AKTIVNOSTI AMS RS

AMS RS u saradnji sa drugim subjektima bezbjednosti sabraćaja do 28.04.2017. godine, provodi preventivnu kampanju pod nazivom „RETRO IN - vozi naprijed, pogledaj nazad!“, sa ciljem povećanja bezbjednosti vozača motocikala i mopeda u saobraćaju.

FEDERACIJA BiH

U većem dijelu F BiH ovoga jutra saobraća se po mokrom i klizavom kolovozu, dok na pojedinim dionicama u višim predjelima ima ugaženog snijega. Izdvajamo magistralne puteve: Drvar-Bosanski Petrovac (Oštrelj), Priluka-Glamoč-Mlinište , Sarajevo-Tuzla (Nišići i Karaula) i Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ. Zbog niskih temperatura u jutarnjim satima mogući su nailasci na poledicu.

Apelujemo na vozače da voze opreznije i da na putovanje, posebno preko dionica u višim predjelima, ne kreću bez zimske opreme. Na jugu naše zemlje saobraća se po pretežno suhom kolovozu.

Od puteva sa izmjenjenim režimom saobraćaja zbog aktuelnih radova izdvajamo autoput A-1, dionice Sarajevo zapad-Lepenica (u blizini tunela Igman) i Zenica jug-Kakanj (u mjestu Donji Tičići), kao i magistralne puteve: M-18 Sarajevo-Semizovac, M-17 Žepče-Maglaj, M-18 Simin Han-Priboj, M-16 Poriče-Kupres, M-17 Jablanica-Mostar i M-14.1 Brčko-Bijeljina.

GRANIČNI PRELAZI

Na GP u BiH jutros nisu zabilježena duža čekanja na prelazak granice.

Zbog radova u Crnoj Gori, na GP Klobuk, (Ilino Brdo-Vilusi), saobraćaj se obustavlja od (09-11 i 13-15h).

Zbog radova koji još uvijek traju na području Hrvatske, povremeno se na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja formiraju duže kolone vozila

Duža čekanja na obavljanje granične kontrole mogu se očekivati posebno tokom praznika i turističke sezone. Kako bi ste izbjegli neugodnosti i probleme na granicama savjetujemo sljedeće: