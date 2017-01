Poklon dječaka iz Engleske joj promijenio život: Sofija se sada može igrati s bratom

Devetogodišnja djevojčica, oboljela od jako rijetke i teške vrste mišićne distrofije, Sofija Jevđić iz Višegrada, nije mogla ni sanjati kakav će poklon dobiti za Novu godinu.

Prvog januara u dom ove djevojčice koja ne može hodati, iz Engleske su stigla nova elektronska kolica zahvaljujući kojima je malena Sofija postala nezavisna i slobodna.

Sofijin vršnjak Oscar Moulding iz engleskog grada Swindona potrudio se svim silama da kolica, koja je ranije koristio, stignu u ruke njegove nove prijateljice iz Bosne.

- Sa Oscarovom mamom Alexandrom sam prije nekoliko godina stupila u kontakt preko Facebook grupe u kojima roditelji širom svijeta razmjenjuju svoja iskustva o ovoj bolesti. Ja sam bila totalno needukovana što se tiče ove bolesti, koja je jako rijetka. Ne znam nikoga da kod nas ima ovu dijagnozu, a znate i kakvo je ovdje stanje u zdravstvu. Zato mi je Alexandra mnogo pomagala sa svojim savjetima. I naša djeca su se povezala i tako je nastalo njihovo i naše pravo prijateljstvo – priča za Faktor Sofijina mama Snežana.

Polovna kolica vrijedna oko 22.000 KM

Kako kaže, Alexandra nije mogla da vjeruje da postoji država u kojoj djeca ne mogu da hodaju, a nemaju motorna kolica.

- To je za nju bilo nepojmljivo i onda su oni, kada je njihov sin dobio druga kolica, došli na ideju da stara poklone mojoj Sofiji. Mogli su ih prodati. Ova polovna kolica vrijede 10.000 funti (oko 22.000 KM), i to je i za Englesku značajna svota, međutim to im uopšte nije palo na pamet, htjeli su pod svaku cijenu da ih poklone Sofiji – kaže Svetlana.

Pored kolica, porodica Moulding odlučila je poslati i novac za njihovu adaptaciju i transport.

- Mi smo zaista bili spremni platiti transport, ali Alexandra je htjela da se njen sin osjeti drugačije, da osjeti kako je to kada pomaže drugima. Oscar je odmah u svojoj školi organizovao akciju prikupljanja novca, te je skupio oko 800 funti za troškove prevoza – priča Svetlana.

Divan gest engleske porodice ipak nije mogao da se ostvari bez problema, ali devetogodišnji Oscar nije ni pomišljao da odustane od svjoje namjere.

- Fizička lica ne mogu razmijeniti ta kolica, već to moraju uraditi pravna lica. Porodica iz Engleske je odmah našla ljude i organizaciju koji su bili spremni da ih u njihovo ime pošalju, ali mi u Bosni nismo. To je bilo jako teško, a trebala nam je samo jedna humanitarna organizacija, koju nismo nikako mogli da nađemo. Obratila sam se i lokalnom Crvenom krstu, ali su odbili jer im je to bilo previše komplikovano, što je katastrofalno – ističe mama devetogodišnje Sofije.

Nakon nekoliko mjeseci traganja uspjeli su naići na podršku organizacije “Our Children“ iz Mostara, te su kolica preko njih stigla iz Engleske u BiH.

Porodica iz Engleske darovala im slobodu

Sofija je prije ovih imala manuelna kolica koja je dobila na revers od jednog zavoda iz Banjaluke kojem ih mora vratiti.

- Elektronska kolica su nešto što mi Sofiji nikad nismo mogli pružiti, s obzirom na to da su užasno skupa. Sofija sada po prvi put kolica vozi sama. Imaju pet brzina, mogu se podizati i spuštati. Devetogodišnjakinja konačno može sama da otvori vrata, da dohvata stvari, da se igra sa bratom, da bez naše pomoći ode u drugu sobu. Bit će joj i mnogo drugačije u školi i kada bude lijepo vrijeme, kada bude izlazila vani da se igra. Zdravi ljudi to uzimaju zdravo za gotovo, ali Sofijina radost sada kada je sa devet godina prvi put u životu otvorila vrata je neprocjenjiva. To je za nas čudo neviđeno. Ovi dobri ljudi su joj promijenili život, darovali slobodu i njoj i na neki način svima nama, koji ne moramo stalno da je nosimo i prenosimo – govori Snežana.

Malena Sofija, koja od rođenja boluje od ove teške progresivne bolesti, koja se ne može zaustaviti, nikada nije bila sretnija.

O ovom predivnom prijateljstvu i ljubavi dvije porodice koje se nikada nisu srele i neprocjenjivom poklonu u nekoliko navrata pisali su i BBC i drugi prestižni britanski mediji.

