Poledica na putu, ponegdje zasnježen kolovoz

BANJALUKA - Na putnim pravcima u višim predjelima, kao i preko mostova, nadvožnjaka i prilazima tunelima ima poledice, dok je na dionicama preko planinskih prevoja kolovoz mjestimično zasnježen, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Magla jutros smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove posebno na području Bijeljine.

Na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina mogući su odroni zemlje i kamenja na kolovoz.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraća se bez zastoja, po vlažnim kolovozima.

Zbog izgradnje vijadukta "Mahovljani" na auto-putu Banjaluka-Doboj, dionica Banjaluka-Prnjavor, petlja "Mahovljani" zatvorena je za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Režim saobraćanja izmijenjen je na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor, zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila gradilišta, koja su angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo i dionica Ukrina-Gornja Vijaka zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom kolovoznom trakom naizmjenično.

U toku je sanacija klizišta na magistralnom putu Banjaluka-Rebrovac-Čelinac, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u dužini od 150 metara. Radovi su produženi do 10. februara.

S ciljem bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu "9. januar" Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji "Prnjavor" i "Johovac", kao i na regionalnom putu R-474 i magistralnom M-17, sa uredno postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom.

U brčanskom naselju Gredice izmijenjen je režim saobraćaja zbog izgradnje obilaznice oko Brčkog na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Režim saobraćanja, zbog radova, izmijenjen je i na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice.

Zbog bušenja i miniranja terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub aktuelne su povremene obustave saobraćaja do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U Federaciji BiH niska temperatura i ovoga jutra pogoduje formiranju poledice na kolovozu, posebno preko mostova i na prilazima tunelima, kao i na dionicama u višim predjelima.

Zbog magle je vidljivost smanjena na 50 metara na magistralnom putu Glamoč-Mlinište, a do povremeno jačih udara vjetra dolazi na magistralnom putu Drežnica-Mostar.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja. Radovi na području Hrvatske i dalje traju na graničnim prelazima Brod- Slavonski Brod i Orašje-Županja, tako da su moguća duža zadržavanja na ovim prelazima.