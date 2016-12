Pomama za odjećom iz druge ruke

BANJALUKA, PRIJEDOR - Prodavnice polovne odjeće postaju sve popularnije u Republici Srpskoj, zbog čega uvoz garderobe "iz druge ruke" i ove godine bilježi rast.

Trgovci u ovim radnjama kažu da ih ne čudi što polovna roba ide kao alva, jer je, kako tvrde, riječ o kvalitetnoj uglavnom brendiranoj odjeći, pa je nerijetko pazare i oni sa dubljim džepom.

- Roba nam često pristiže, ali i brzo plane. Prvo se razgrabe kaputi, koji su prvobitno koštali i nekoliko stotina maraka, dok se kod nas mogu kupiti za najviše 30 KM - rekli su u jednoj banjalučkoj prodavnici polovne robe.

Dodaju da među kupcima ima i manje izbirljivih kojima je na prvom mjestu cijena, pa oni uglavnom biraju jeftiniju odjeću, na primjer majice koje koštaju samo marku.

- Imamo majice od marku do tri, košulje su od dvije do pet maraka, dok su deblji džemperi u prosjeku pet maraka. Među mušterijama imamo svih generacija, od đaka, do penzionera i svi su zadovoljni kvalitetom robe - kažu banjalučki trgovci polovnom robom.

U prilog tome da je polovna odjeća veoma tražena na domaćem tržištu govore i podaci Uprave za indirektno oporezivanje (UIO ) BiH, prema kojima je za prvih 11 mjeseci 2016. godine u RS uvezena ova roba u vrijednosti milion maraka.

- Od 1. januara do 30. novembra uvezena je 401 tona polovne odjeće i drugih korištenih tekstilnih proizvoda - rekli su u UIO i dodali da se ova odjeća najviše uvozila iz Njemačke, Italije, Švajcarske, Slovenije.

Polovnu odjeću prodaju i putem interneta, a u jednom od takvih oglašavaju da su cijene već od 30 feninga, a na pitanje šta prodaju za tu cijenu, odgovaraju "gotovo sve".

- Za 30 feninga prodajemo svu odjeću po komadu, majice, pantalone i još mnogo toga. Džemperi su samo pola marke, dok bunde i cipele imamo već od marku - kaže ovaj prodavac dodajući da je roba kvalitetna i uvezena iz čak pet zemalja.

U jednoj radnji u Prijedoru kažu da većina građana nema odbojnost prema ovoj odjeći, a mnogi čak često svraćaju i uživaju birajući brendiranu robu.

- Imamo redovne kupce koji kod nas kupuju odjeću za svaku sezonu. Mnogi se obraduju kada pazare gotovo novu garderobu poznatih svjetskih brendova, koju ne mogu pronaći u buticima - napominju u ovoj radnji.

Prodaja na vreće

Pojedini trgovci u prodavnicama polovne garderobe mušterijama nude popuste prilikom kupovine veće količine, odnosno kupovinu "na vreće".

- Cijene korištene odjeće "na vreću" kreću se od pet do sedam KM, a moguće je kupiti i na kilogram što košta u prosjeku četiri marke - rekao je jedan od trgovaca.

Prosječne cijene polovne odjeće

MAJICE 1-3 KM

KOŠULjE 2-5 KM

DžEMPERI 5 KM

KAPUTI 10-30 KM

(Glas Srpske)