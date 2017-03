Pomoć i druženje u "Kući radosti"

KOTOR VAROŠ - U Centru za porodicu "Kuća radosti" svi rade volonterski, a otvaranje ovakvog mjesta naišlo je na oduševljenje roditelja djece sa smetnjama u razvoju, ali i svih stanovnika Kotor Varoša.

Tu su organizovane radionice, te rad sa logopedom i psihologom, što su mališani dobro prihvatili. Kroz "Kuću radosti" prođe tridesetak djece svake sedmice.

Dragica Tepić, direktorica "Kuće radosti", koja je vrata otvorila krajem prošle godine, kaže da oko 80 djece na području Kotor Varoša ima govorno-jezičke smetnje i da im je neophodna pomoć logopeda.

"Udruženje se trenutno finansira uz pomoć donatora, a do sada su nam u opremanju pomogli 'World Vision' i kineska ambasada. Prostor smo uz pomoć opštine Kotor Varoš i Srednjoškolskog centra 'Nikola Tesla' dobili na ugovor od dvije godine bez naknade", kazala je Tepićeva.

Prema njenim riječima, što se tiče kadra koji radi u "Kući radosti", zasad su svi volonteri i ne primaju naknadu. Tu su i tri tete iz vrtića "Larisa Šugić", koje poslije posla dolaze i rade sa mališanima i sa roditeljima.

Ovoj kući je neophodna računarska oprema da bi mogli lakše raditi.

"Treba nam računar, fotokopir, štampač, skener, TV", kazala je Tepićeva, dodajući da su tražili pomoć od opštine i da čekaju odgovor.

Prema njenim riječima, veliku pomoć imaju od sugrađana.

"Nama, roditeljima djece koja imaju određene smetnje u razvoju, puno znači što smo prihvaćeni. Više nismo tabu tema, polako se i roditelji otvaraju i pričaju o problemima djece. Odmah je lakše kad vidimo da nismo sami i zajedno lakše savladavamo prepreke", istakla je Tepićeva.

Danijela Momić, majka šestogodišnjeg dječaka koji ima problema sa govorom, kaže da je organizovanje dolaska logopeda veoma bitno za roditelje jer ne moraju da idu dalje.

"Moj sin je oduševljen radionicama u 'Kući radosti'. Stalno pita kad opet idemo i gdje su mu drugari, te jedva čeka da dođe ovdje", kaže Momićeva.

Nina Dragoljević, predsjednica Upravnog odbora "Kuće radosti", kazala je da su ponosni što su tu vrata otvorena pet dana sedmično.

"Imamo razne sadržaje, a to su radionice, dolazi logoped, zatim imamo psihološku podršku i atmosfera je stalno vesela. Roditeljima je do sada veliki problem bio što su svaki put kad trebaju kod logopeda morali da idu u Banjaluku. Pored troškova koje imaju svaki put za to, problem je bio i što su svi termini kod logopeda bili radnim danima i u vremenu kada roditelji rade", kazala je Dragoljevićeva.

Slađana Kučuk, jedna od vaspitačica, kaže da je u planu organizovanje radionica za djecu uzrasta od četiri do šest godina i plaćale bi se 20 KM mjesečno.

"Od tih para bismo plaćali vaspitače i to je minimum, zatim didaktički materijal i potrošni materijal, a ostatak bi išao u Udruženje", kazala je Kučukova.

Mladen Trivunović, zamjenik načelnika opštine Kotor Varoš, kazao je da će "Kuća radosti" biti uvrštena u budžet opštine i da će mjesečno dobijati po 250 KM, a da će dobiti još i jednokratnu pomoć.