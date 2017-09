Ponovo mokre ulice: Sutra mjestimično kiša

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) sutra se očekuje toplije, ali promjenljivo vrijeme sa povremenom kišom u većini krajeva.

Jutarnja temperatura vazduha biće od sedam do 13 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih.

Kiša se u prijepodnevnim satima očekuje u zapadnim krajevima, tokom dana će povremeno padati i u sjevernim, a u večernjim časovima i istočnim krajevima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srpske.

Vjetar će biti slab do umjerene jačine, u većem dijelu jugo, a u sjevernim područjima sjevernog i sjeveroistočnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je bilo pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica osam, Ivan sedlo, Čemerno, Han Pijesak i Sokolac 20, Sarajevo i Srebrenica 23, Bugojno, Bileća, Mrkonjić Grad, Novi Grad i Livno 25 stepeni, Bijeljina, Gradačac, Jajce, Trebinje, Tuzla i Zvornik 26, Doboj, Drvar, Rudo, Neum i Stolac 27, Banjaluka, Grude i Sanski Most 28, Bihać i Mostar 29 stepeni Celzijusovih.