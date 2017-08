Poruka o sigurnom korištenju interneta stigla do više od milion korisnika

"Nauči koristiti internet sigurno i pametno" je poruka koju je organizacija "Save the Children" za sjeverozapadni Balkan uputila djeci i roditeljima, s ciljem da upozori na potencijalne opasnosti i zloupotrebe s kojima su najmlađi suočeni u virtuelnom svijetu.

Tokom jula, pod hashtagom #MislišDaZnaš, važna misija istoimene kampanje dostigla je više od milion korisnika u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ovaj impresivni broj dokazuje aktuelnost teme i veliki interes javnosti za pitanje sigurnosti djece na internetu.

"Osnova za čitavu ovu priču, pa i kampanju, je istraživanje koje smo radili 2016. godine, koje nam je ponudilo značajne podatke kada je riječ o ponašanju djece na internetu, ali i alertnosti roditelja. Recimo, alarmantan je podatak da je više od 50 posto djece izjavilo da bi ignorisalo problem sa zloupotrebom interneta ako bi se pojavio. To nam je bio signal da kreiramo aktivnosti i kampanju, a jedan od ciljeva je da podstaknemo roditelje da aktivnije povedu računa o djeci kada koriste internet", izjavio je Alen Zaimović iz organizacije "Save the Children".

Da je nasilje na internetu stvarna opasnost koja se dešava tu, među nama, potvrđuju i istraživanja rađena u Srbiji, koja pokazuju da su dvije trećine osnovaca vidjele različite oblike nasilja na internetu, a jedna trećina ispitanika i bila izložena nekom obliku nasilja.

Odgovornost je, prije svega, na odraslima.

"Grooming, sexting, cyber bullyng, lifestream – to su stvari koje oni svakodnevno mogu konzumirati ili postati žrtve. Mi za početak trebamo prevesti ove izraze, jer se radi o inkriminacijama, vrstama krivičnih djela, na štetu djece u ovom slučaju. Nedopustivo je da u osnovnoškolskom sistemu nemamo adekvatnu tematsku reakciju na probleme nasilja nad djecom“, upozorava profesor Elmedin Muratbegović, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, član stručnoga tima za uvođenje oblasti sigurnosti djece na internetu u školske programe, što je kao pilot-projekt organizacije Save the Children već uspješno primijenjeno u Tuzlanskom kantonu.

Osim škole, ključnu ulogu u osnaživanju djece za sigurnije korištenje interneta imaju roditelji.

Psiholog Ana Mirković iz Beograda savjetuje roditeljima da pokažu znatiželju za potrebe svoje djece.

"Trebaju biti otvoreniji za promjene i svjesni vlastite pozicije u eri digitalne komunikacije, a to je da djeca znaju više od njih, lakše dolaze do novih informacija i spremnija su istraživati. Roditelji trebaju slušati svoju djecu da bi se osnažili za ovu temu, a potom otvoriti kanal dvosmjerne komunikacije i pričati otvoreno sa svojom djecom. To je jedini način uspostavljanja odnosa povjerenja, a bez toga nema uspješnog roditeljstva", kaže ona.

Neki od najpoznatijih i djeci omiljenih Youtubera prepoznali su važnost ove teme. Lea, Kika, Andria Jo, Jasna, Merima, Suad, Nedim i Mirza Neki jYoutuberi uključili su se u kampanju #MislišDaZnaš, te davali savjete o sigurnom korištenju interneta, obraćajući se stotinama hiljada svojih fanova. Njihove poruke kao i druge video sadržaje kampanje možete pogledati OVDJE.

Svoju društvenu odgovornost i senzibilitet prema publici iskazali su i brojni regionalni medijski pokrovitelji: Nezavisne novine, TV N1, BHT1, Radiosarajevo.ba, Radio Slobodna Evropa, Blic, Večernji list, Ljepota i zdravlje, Grazia, Gracija, Urban magazin, Radio 021, Buka, Klix, Bljesak, Prvi TV, DEPO, Dnevni list i Radio "Active" Zenica.

Edukativni materijal s "Pet zlatnih pravila za sigurnost na internetu" tokom prethodnog mjeseca distribuisao se publici u četiri velika multipleks kina. Cinema City Sarajevo, Ekran Zenica, Cineplex Roda u Beogradu i Cineplex Arena u Novom Sadu tako su ušli u porodicu ponosnih sponzora ove akcije.

"Djeca su naša budućnost, a mi kao kompanija koja je nastala i bazira svoje poslovanje na porodičnim vrijednostima nismo mogli ostati postrani kada je u pitanju ovako važna tema. Svakodnevni medijski naslovi u kojima čitamo da je neko iskoristio djecu putem interneta, samo zbog njihovog neznanja, bili su samo dodatni motiv da se uključimo u kampanju #MislišDAZnaš i pokušamo u jednom sigurnom okruženju omogućiti najmlađima, ali i njihovim roditeljima, da pogledaju promotivni spot i pročitaju promotivne flajere u kojima im se jasno stavlja do znanja koje opasnosti ih vrebaju na internetu ako nisu obazrivi", izjavio je Igor Gordić, operativni direktor kompanije Art Vista i Cineplexa Roda.

I nakon formalnog završetka jednomjesečne akcije, poruke upućene djeci i roditeljima i dalje su aktuelne, a među ponosnim glasnogovornicima koji će ih širiti i dalje je i Fondacija Telemach.

Veliki odjek kampanje #MislišDaZnaš upozorava na neophodnost da se u oblast sigurnosti djece na internetu uključe institucije svih nivoa.

Organizacija "Save the Children" poziva cjelokupnu javnost da posveti pozornost osnaživanju djece i građenju sigurnijeg okruženja za njihov rast i razvoj.