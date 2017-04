Poslije podne smanjenje oblačnosti

Danas se u Bosni i Hercegovini prije podne očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne i krajem dana.

U jutarnjim satima i tokom prijepodneva u centralnom, zapadnim i istočnim područjima sa slabim snijegom.

Tokom dana, u zapadnim i jugozapadnim područjima postupan prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, a do kraja dana i u ostalim djelovima. U Hercegovini, malo do umjereno oblačno.

Vjetar u na sjeveru slab do umjeren sjevernog smjera, a na jugu pojačana bura.

Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 2 do 6, a najviša dnevna od 3 do 8, na sjeveru, sjeverozapadu i u Hercegovini od 6 do 12 stepeni.

Meteorolozi u subotu u jutarnjim satima najavljuju mraz i prohladno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana, malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu.

Jutarnja temperatura od -6 do 0, na planinama i do -12, na jugu od 2 do 6, a najviša dnevna od 7 do 14, na jugu do 16 stepeni.

Drugi dan vikenda očekuje se pretežno oblačno vrijeme na sjeveru, povremeno sa slabom kišom. Na jugu umjereno oblačno. Poslije podne uz postepeno naoblačenje moguća je mjestimična i slaba kiša.

Krajem dana, postupan prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.

Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 2 do 7, a najviša dnevna od 5 do 11, na jugu od 13 do 16 stepeni.