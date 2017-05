Poslijepodne mogući pljuskovi i grad

SARAJEVO - Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Nešto manje oblačnosti i više sunčanih perioda očekuje se u Hercegovini.

Tokom dana, razvojem oblačnosti, u Bosni sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Uz kišu i pljuskove, lokalno je moguća i pojava grada.

U Hercegovini slabe padavine se očekuju tokom poslijepodneva ili kratkotrajni pljusak. Krajem dana, postepen prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.

Vjetar u Bosni slab promjenjivog smjera, a u Hercegovini slaba, a poslije podne umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu od 12 do 16, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu od 23 do 27 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, razvojem oblačnosti sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 22 stepeni.