Posljedice polarne hladnoće u BiH: Građani bez vode, struje, grijanja

ZENICA, SARAJEVO, DOBOJ - Talas zahlađenja i konstantno niske temperature izazvali su probleme širom Bosne i Hercegovine, kako sa grijanjem, električnom energijom, tako i sa snabdijevanjem vodom.

Zeničani su u najhladnijim danima ostali bez grijanja u svojim domovima.

Armin Mujkić, savjetnik gradonačelnika Zenice, kaže da timovi kompanije "ArcelorMittal" Zenica čine sve kako bi uklonili kvar koji se dogodio na elektronskim i pratećim uređajima za mjerenje, koje je teško pokrenuti zbog izuzetno niskih temperatura. Dodaje da je jedan kotao popravljen te da se krenulo sa zagrijavanjem. Mujkić ističe da Gradska uprava radi na pripremama za izgradnju novih plinskih kotlova koji bi građanima obezbijedili sigurnije i ekološki prihvatljivije grijanje.

"Za realizaciju ovog projekta biće osnovana nova kompanija, koja bi bila 50 odsto u vlasništvu 'ArcelorMittala', Uprave grada Zenica 20 ili 25 odsto, a ostali udio će imati ona firma koja bude pravila kotlove", pojašnjava Mujkić i dodaje da bi u februaru ili martu trebalo da počnu pregovori o investiciji vrijednoj 35 miliona evra.

U Zenici je zbog hladnih radijatora povećana potrošnja struje, što je dovelo i do brojnih kvarova na elektrodistribucionoj mreži, te su mnogi dijelovi grada u pojedinim intervalima ostajali bez električne energije. Iz "Elektrodistribucije" Zenica kažu da je povećan broj njihovih ekipa na terenu i da rade na smanjivanju "iskakanja iz sistema" pojedinih dijelova mreže.

I u Sarajevu je zbog velikih minusa došlo do kvara na kotlovnici i prekida grijanja u sarajevskom naselju Dobrinja. Dežurna ekipa "Toplane" brzo je reagovala i uspjela odstraniti kvar te su mještani ponovo dobili grijanje.

U Sarajevu je dolazilo i do prekida u isporuci električne energije u brojnim naseljima, posebno u Vogošći, ali i u naseljima Stup i Bjelave. Ekipe "Elektrodistribucije" normalizovale su snabdijevanje električnom energijom u Vogošći, a trude se da do prekida ne dođe i u drugim dijelovima grada.

Ekstremni minusi uzrokovali su i prekide u snabdijevanju vodom u pojedinim sarajevskim naseljima.

"Zbog niskih temperatura i neadekvatne zaštite vodomjera dolazi do puknuća cijevi i vodomjera, što dovodi do kvarova na pojedinim dijelovima mreže. Veliki broj ekipa je na terenu i pokušavaju da saniraju brojne kvarove koji dovode do kratkih prekida u vodosnabdijevanju", kažu iz komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo.

I u Doboju su polarne hladnoće uzrokovale kvarove na kotlu gradske toplane te su građani dva dana bili bez grijanja. Iako je jedan kotao radio, grad nije bio potpuno bez toplotne energije, ali grijanje jeste bilo umanjeno u odnosu na to kada rade oba kotla.

"Kotao je saniran i pušten u rad, ali ako potraju ovako niske temperature, nema garancija da će sistem izdržati", kažu u dobojskoj 'Toplani' i dodaju da je nemoguće predvidjeti kvar, jer je toplana projektovana na minus 15, a temperature padaju i na minus 24 stepena.

Naglašavaju da nema potrebe za danonoćnim režimom, jer topla voda stigne do domova poslije tri sata ujutro, pa nema bojazni od smrzavanja.