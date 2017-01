Potrebno još doza krvi za unesrećenog iz Maslovara

KOTOR VAROŠ - Opštinska organizacija Crvenog krsta Kotor Varoš poslala je jutros desetak dobrovoljnih davalac krvi kako bi dali dragocjenu tečnost neophodnu za spas života Dejana Bojića iz Maslovara.

Bojić je u subotu teško povrijeđen u saobrađajnoj nesreći koja se dogodila u Vrbanjcima i ljekari Univerzitetskog kliničkog centra RS u Banjaluci se bore za njegov život. U sklopu tih napora juče je izdat apel da svi koji mogu daju krv, a prvi su se odazvali dobrovoljni davaoci krvi Crvenog krsta koji su uvijek na raspolaganju u kritičnim trenucima.

"Jutros smo poslali desetak dobrovoljnih davalaca i oni su u sedam časova bili u Banjaluci i darivali krv. Očekujemo da će se još naših članova do kraja dana i sutra odazvati kako bi spasili život našem sugrađaninu. Apelujem i ovim putem da se jave i da daruju krv. Poželjno je da to budu krvne grupe AB i O, ali mogu i ostale radi popune rezervi. Zato molimo sve one koji su u prilici da se odazovu i direktno krv daruju u Banjaluci", rekao je za MKV sekretar Opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor Varoš Boro Brborović.

U sudaru je teško povrijeđena i Bojićeva supruga Svjetlana koja je u nedjelju ujutru preminula od povreda, dok je lakše povrede zadobio njihov trogodišnji sin.

Tragedija se dogodila kada su se direktno sudarili “golf 4” za čijim volanom je bio Bojić i “kedi” kojeg je vozio Drago Janković iz Banjaluke, koji je poslije ukazane pomoći pušten na kućno liječenje.

