Povoljni uslovi za vožnju, bez dužih zadržavanja

BANJALUKA - U Republici Srpskoj saobraćaj se odvija neometano, a ni na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog izgradnje auto-puta Banjaluka-Prnjavor izmijenjen je režim saobraćaja u zoni ukrštanja sa magistralnim putem Banjaluka-Prnjavor, pa će se do 31. avgusta saobraćati u oba smjera, sa ograničenjem brzine kretanja vozila do 20 i do 40 kilometara na čas. Moguće su i povremene obustave zbog izlaska građevinske mehanizacije na put.

Zbog postavljanja LED markera u tunelima "Laktaši" i "Klašnice" na auto-putu Gradiška-Banjaluka izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

Izmjena u odvijanju saobraćaja biće i na magistralnom putu Prijedor-Sanski Most, dionica Tukovi-Koprivna, zbog izgradnje spojnog puta optičkim kablom.

U toku je sanacija kolovoza kroz grad Trebinje na dijelu magistralnog puta M-6 zbog čega je teretni saobraćaj iz pravca LJubinja usmjeren na kružnom toku desno, pa preko ulice Trebinjskih brigada i Kamenog mosta prema Bileći, a iz pravca Bileće lijevo preko Kamenog mosta i Ulicom trebinjskih brigada.

Na dijelu magistralnog puta Brčko-Bijeljina u rejonu LJeljenče u toku je izgradnja-rekonstrukcija propusta u trupu puta, pa će se saobraćati naizmjenično jednom trakom.

Zbog izgradnje vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice, lokalitet Mahovljanske petlje, od 23.00 do 5.00 časova na snazi su obustave saobraćaja u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

Režim odvijanja saobraćaja izmijenjen je i na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor, zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila gradilišta angažovanih na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor, u periodu od 7.00 do 19.00 časova.

Zbog bušenja i miniranja terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub na snazi su povremene obustave saobraćaja do 15 minuta, od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Jednom trakom, naizmjenično, saobraćaj se odvija na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo i dionici Ukrina-Gornja Vijaka, zbog aktiviranog klizišta.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Zbog održavanja manifestacije "Banjalučki dani muzike i piva 2017" sve do 2. jula biće obustavljen saobraćaj, od 17.00 do 4.00 časova, u Ulici Teodor Kolokotronisa, od raskrsnice te ulice sa Ulicom Patre /kružni tok/, do raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana.

Zbog sanacije klizišta do 15. jula u 18.00 časova biće obustavljen saobraćaj na lokalnom putu Bočac-Agino selo, lokalitet Panića okuka, a autobusi na liniji javnog prevoza putnika Agino selo-Banjaluka saobraćaće otežano, odnosno sa prekidom i presjedanjem putnika.

U većem dijelu Federacije BiH saobraćaj je povremeno pojačan.

Zbog deminiranja terena na magistralnom putu Stolac-LJubinje do 13.30 časova na snazi su povremene polučasovne obustave saobraćaja. Povremene polučasovne obustave zbog deminiranja najavljene su i na regionalnom putu Visoko-Ilijaš.

Zbog radova na redovnom održavanju tunela Lendava na magistralnom putu Jablanica-Ostrožac danas od 8.00 do 17.00 časova saobraćaj je usporen, jednom trakom.